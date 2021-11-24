Более 10 тысяч алматинцев сменили поликлинику

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершилась ежегодная кампания по прикреплению населения к поликлиникам. Об этом на пресс-конференции региональной службы коммуникаций сообщил директор филиала Фонда социального медицинского страхования Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правом выбора медицинской организации воспользовались чуть более 10 тысяч жителей мегаполиса, все они подали заявку через портал электронного правительства egov.kz», - сказал Т. Абилдаев.

Как отмечают в ФСМС, в этом году в городе Алматы количество лиц, участвовавших в кампании прикрепления, незначительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

По сообщению Т. Абилдаева, в кампании прикрепления участвовали 79 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, из которых 40 – частные. Из них пять участвовали впервые, подтвердив соответствующими документами свои ресурсные возможности и компетенции.

«Данный факт не может не радовать, так как помогает снимать нагрузку с госорганизаций. В свою очередь, у населения появляется возможность широкого выбора», - сказал спикер.

Кроме того, увеличение числа поликлиник позволяет снизить очереди и нагрузку на врачей общей практики. Для достижения этой цели принимаются и меры по открытию новых участков.

Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали добавила, что в период с 1 января по 1 июля 2021 года в городе открыто 15 дополнительных участков врачей общей практики в организациях ПМСП. Всего по городу организовано 989 участков.

По ее словам, максимальный дефицит врачей в подведомственных медицинских организациях ощущается по следующим специальностям – анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики, педиатры, участковые терапевты, невропатологи взрослые и детские, акушер-гинекологи и т. д.

На сегодняшний день количество выпускников медицинских вузов, распределенных в Алматы, составляет 723 специалиста, в том числе 359 интернов. Из них трудоустроены 373.

Завершили обучение около 3800 студентов медицинских колледжей по всем специальностям, из них по гранту - 264, продолжается их трудоустройство. Дополнительно для решения данного вопроса утверждена дорожная карта по ликвидации кадрового дефицита на 2021-2025 годы.

Согласно данным Республиканского центра электронного здравоохранения, по республике прикреплено к организациям первичной медико-санитарной помощи более 19,4 млн человек, по Алматы количество прикрепленного населения составляет более 2,1 млн человек, в их числе иностранцы и кандасы.

Кампания прикрепления – это не единственная возможность поменять поликлинику. Казахстанцы могут прикрепиться один раз в течение года по праву свободного выбора, а также при переезде, реорганизации поликлиники, завершении ее договора с ФСМС или, напротив, при появлении рядом с местом жительства новой поликлиники, имеющей договор с ФСМС, в случае заключения гражданином договора добровольного медицинского страхования, в рамках которого покрываются услуги поликлиники.