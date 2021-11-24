Более 10 тысяч алматинцев сменили поликлинику
«Правом выбора медицинской организации воспользовались чуть более 10 тысяч жителей мегаполиса, все они подали заявку через портал электронного правительства egov.kz», - сказал Т. Абилдаев.
Как отмечают в ФСМС, в этом году в городе Алматы количество лиц, участвовавших в кампании прикрепления, незначительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.
По сообщению Т. Абилдаева, в кампании прикрепления участвовали 79 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, из которых 40 – частные. Из них пять участвовали впервые, подтвердив соответствующими документами свои ресурсные возможности и компетенции.
«Данный факт не может не радовать, так как помогает снимать нагрузку с госорганизаций. В свою очередь, у населения появляется возможность широкого выбора», - сказал спикер.
Кроме того, увеличение числа поликлиник позволяет снизить очереди и нагрузку на врачей общей практики. Для достижения этой цели принимаются и меры по открытию новых участков.
Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали добавила, что в период с 1 января по 1 июля 2021 года в городе открыто 15 дополнительных участков врачей общей практики в организациях ПМСП. Всего по городу организовано 989 участков.
По ее словам, максимальный дефицит врачей в подведомственных медицинских организациях ощущается по следующим специальностям – анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики, педиатры, участковые терапевты, невропатологи взрослые и детские, акушер-гинекологи и т. д.
На сегодняшний день количество выпускников медицинских вузов, распределенных в Алматы, составляет 723 специалиста, в том числе 359 интернов. Из них трудоустроены 373.
Завершили обучение около 3800 студентов медицинских колледжей по всем специальностям, из них по гранту - 264, продолжается их трудоустройство. Дополнительно для решения данного вопроса утверждена дорожная карта по ликвидации кадрового дефицита на 2021-2025 годы.
Согласно данным Республиканского центра электронного здравоохранения, по республике прикреплено к организациям первичной медико-санитарной помощи более 19,4 млн человек, по Алматы количество прикрепленного населения составляет более 2,1 млн человек, в их числе иностранцы и кандасы.
Кампания прикрепления – это не единственная возможность поменять поликлинику. Казахстанцы могут прикрепиться один раз в течение года по праву свободного выбора, а также при переезде, реорганизации поликлиники, завершении ее договора с ФСМС или, напротив, при появлении рядом с местом жительства новой поликлиники, имеющей договор с ФСМС, в случае заключения гражданином договора добровольного медицинского страхования, в рамках которого покрываются услуги поликлиники.