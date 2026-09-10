Водительские права более 10 тысяч казахстанцев приостановили по медпоказаниям

В Казахстане благодаря цифровому обмену данными уже приостановили действие водительских удостоверений более чем у 10 тыс. человек по медицинским показаниям, передает Kazinform со ссылкой на Правительство Казахстана.

В Казахстане интеграция информационных систем Минздрава, Генеральной прокуратуры и МВД позволяет выявлять граждан с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом. Благодаря цифровому обмену данными уже приостановлено действие водительских удостоверений более 10 тыс. человек.

Минздрав передает сведения о гражданах, находящихся под динамическим медицинским наблюдением и имеющих противопоказания к вождению.

— Эта работа будет дальше продолжена. Перечень заболеваний, при которых вождение противопоказано, охватывает восемь видов нозологий, — сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

Также оцифрован процесс медицинского освидетельствования при получении водительских прав. Медицинская справка переведена в электронный формат, а результаты медкомиссии отражаются в информационных системах.

Ранее сообщалось, что в аптеках Казахстана незаконно продавали 26 тысяч упаковок бесплатных лекарств.