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    Водительские права более 10 тысяч казахстанцев приостановили по медпоказаниям

    В Казахстане благодаря цифровому обмену данными уже приостановили действие водительских удостоверений более чем у 10 тыс. человек по медицинским показаниям, передает Kazinform со ссылкой на Правительство Казахстана. 

    водительские права
    Фото: Kazinform

    В Казахстане интеграция информационных систем Минздрава, Генеральной прокуратуры и МВД позволяет выявлять граждан с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом. Благодаря цифровому обмену данными уже приостановлено действие водительских удостоверений более 10 тыс. человек.

    Минздрав передает сведения о гражданах, находящихся под динамическим медицинским наблюдением и имеющих противопоказания к вождению.

    — Эта работа будет дальше продолжена. Перечень заболеваний, при которых вождение противопоказано, охватывает восемь видов нозологий, — сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

    Также оцифрован процесс медицинского освидетельствования при получении водительских прав. Медицинская справка переведена в электронный формат, а результаты медкомиссии отражаются в информационных системах.

    Ранее сообщалось, что в аптеках Казахстана незаконно продавали 26 тысяч упаковок бесплатных лекарств.

    Генпрокуратура Правительство РК Медицина Водители Минздрав РК Цифровизация
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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