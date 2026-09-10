26 тысяч упаковок бесплатных лекарств незаконно продавали в аптеках Казахстана

В Казахстане цифровая система маркировки выявила продажу через аптечную сеть более 26 тыс. упаковок лекарств, предназначенных для бесплатного обеспечения населения. По выявленным фактам проверили 106 медицинских организаций и аптек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Система цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств позволяет отслеживать движение каждой упаковки — от производителя до пациента — и контролировать запасы препаратов по стране.

— Благодаря цифровому контролю уже выявлена реализация через аптечную сеть более 26 тысяч упаковок бесплатных лекарственных препаратов. По выявленным фактам проведены проверки в отношении 106 медицинских организаций и аптек. Более 60 организаций привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 20 миллионов теңге. Предварительный ущерб оценивается более чем в 36 миллионов теңге. Материалы переданы в правоохранительные органы, — сообщил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Джусипов.

По данным Правительства, цифровая маркировка позволяет выявлять случаи незаконной реализации лекарств, предназначенных для бесплатного отпуска, а также другие нарушения в обороте препаратов.

С сентября текущего года цифровая маркировка также внедрена для биологически активных добавок. С 2027 года систему планируется распространить на изделия медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что бесплатные препараты незаконно продавали в аптеках Казахстана. По итогам проверок 31 объект был привлечен к административной ответственности, а материалы по выявленным фактам направлены в Агентство по финансовому мониторингу и Службу по противодействию коррупции КНБ.