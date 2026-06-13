Строительство АЭС обеспечит Казахстан надежной энергией и создаст до 10 тысяч новых рабочих мест

Строительство атомной электростанции станет одним из ключевых инфраструктурных проектов Казахстана, направленных на укрепление энергетической безопасности страны и обеспечение устойчивого экономического роста, передает Kazinform со ссылкой на Агентство по атомной энергии РК.

Потребление электроэнергии в Казахстане ежегодно увеличивается в среднем на 3–4%. Особенно высокий рост наблюдается в южных регионах страны, где значительная часть потребляемой электроэнергии по-прежнему покрывается за счет перетоков из северной энергетической зоны. В этих условиях строительство АЭС является стратегическим решением, способным обеспечить долгосрочную надежность энергоснабжения и удовлетворить растущие потребности экономики и населения.

Проект окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов. В ходе строительства и последующей эксплуатации станции будут созданы тысячи новых рабочих мест, расширятся возможности для профессионального обучения и подготовки квалифицированных технических специалистов.

Развитие атомной энергетики также будет способствовать модернизации инфраструктуры прилегающих территорий, включая строительство и обновление автомобильных дорог, объектов электро- и водоснабжения, а также социальной инфраструктуры — школ, детских садов и медицинских учреждений. Ожидается рост инвестиционной привлекательности регионов, развитие малого и среднего бизнеса, а также появление новых возможностей для молодежи.

Согласно прогнозам, реализация проекта строительства АЭС в Алматинской области позволит обеспечить рабочими местами около 5 тысяч человек к 2030 году. На пике строительно-монтажных работ в 2032 году численность задействованного персонала достигнет порядка 10 тысяч человек.

После ввода станции в эксплуатацию в 2035 году на постоянной основе будет создано около 2 тысяч рабочих мест. Из них порядка 600 специалистов будут иметь высшее образование, 550 — средне-специальное образование и 850 — профильное техническое образование.

Аналогичный мультипликативный эффект ожидается и при реализации проектов по строительству последующих атомных электростанций, что позволит сформировать в Казахстане новую высокотехнологичную отрасль и обеспечить долгосрочное развитие человеческого капитала.

О том, из чего складывается стоимость первой АЭС в Казахстане, можете прочитать по ссылке.