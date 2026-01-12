Более 10 тысяч рабочих мест: 33 промышленных предприятия запустили в 2025 году в РК

Новые объекты размещены в различных регионах страны и охватывают широкий спектр производственных направлений — от машиностроения и металлургии до химической и легкой промышленности.

В числе запущенных производственных объектов:

ТОО «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» (машиностроение, г. Алматы): инвестиции — 182 млрд тенге, создано 3 600 рабочих мест, выпуск — 120 тыс. единиц легковых автомобилей в год.

ТОО «KIA Qazaqstan» (машиностроение, Костанайская область): инвестиции — 131, 5 млрд тенге, создано 1 500 рабочих мест, выпуск — 70 тыс. единиц автомобилей в год.

ТОО «EkibastuzFerroAlloys» (черная металлургия, Павлодарская область): инвестиции — 92,4 млрд тенге, создано 800 рабочих мест, производство ферросилиция — 240 тыс. тонн.

ТОО «KamLitKZ» (машиностроение, Костанайская область): инвестиции — 82, 5 млрд тенге, создано 550 рабочих мест, выпуск блоков цилиндров и цельнолитной балки картера моста — 74 000 единиц в год.

ТОО «KamLitKZ» (машиностроение, Костанайская область): инвестиции — 78,2 млрд тенге, создано 100 рабочих мест, механическая обработка балок мостов грузовиков и спецтехники — 90 000 единиц в год, 46 тыс. форм отливок в год (ИЗ).

ТОО «Qaragandy Power Silicon» (Карагандинский завод комплексных сплавов) (черная металлургия, Карагандинская область): инвестиции — более 62,7 млрд тенге, создано 1 145 рабочих мест, выпуск ферросилиция — 175 тыс. тонн в год с перспективой увеличения мощности до 600 тыс. тонн в год.

ТОО «ТЭМПО-Казахстан» (черная металлургия, Карагандинская область): инвестиции — более 37,9 млрд тенге, создано 547 рабочих мест, производство труб для нефте- или газопроводов — 250 тыс. тонн в год.

ТОО «ТексолТранс» (машиностроение, Атырауская область): инвестиции — 30,8 млрд тенге, создано 180 рабочих мест, выпуск — 2 160 полувагонов, 885 платформ, 165 крытых вагонов и 900 цистерн.

ЧК «Kazferro Limited» (черная металлургия, Павлодарская область): инвестиции — более 27 млрд тенге, создано 350 рабочих мест, производство ферросилиция — 60 000 тонн.

ТОО «Гранд Материк» (легкая промышленность, Атырауская область): инвестиции — 10 млрд тенге, создано 35 рабочих мест, выпуск мешков из полиэтилена — 200 000 штук в год.

ТОО «CENTRAL ASIA ALUMINIUM» (цветная металлургия, Туркестанская область): инвестиции — 8 млрд тенге, создано 250 рабочих мест, производство алюминиевого профиля — 20 тыс. тонн в год.

ТОО «Sauran Bricks» (производство стройматериалов, г. Шымкент): инвестиции — 7,8 млрд тенге, создано 150 рабочих мест, выпуск автоклавного газоблока — до 200 тыс. м3 в год.

ТОО «СЛ Групп» (цветная металлургия, Алматинская область): инвестиции — более 7, 3 млрд тенге, создано 200 рабочих мест, производство алюминиевых радиаторов — 20 000 штук в год.

ТОО «Евразийский Механический завод» (машиностроение, Павлодарская область): инвестиции — более 7, 2 млрд тенге, создано 60 рабочих мест, выпуск изделий и комплектующих для черной и цветной металлургии — 8 700 изделий в год.

ТОО «Hong Shun» (химическая промышленность, Алматинская область): инвестиции — более 7 млрд тенге, создано 90 рабочих мест, производство жидкого стекла (силиката натрия) — 200 000 тонн в год.

ТОО «Алтын Дала Макта» (производство резиновых и пластмассовых изделий, Туркестанская область): инвестиции — 6,7 млрд тенге, создано 60 рабочих мест, производство ПВХ труб — 60 тонн в сутки.

ТОО «ТК Газоблок» (производство стройматериалов, Алматинская область): инвестиции — 6,2 млрд тенге, создано 50 рабочих мест, выпуск минеральных утеплителей — 15 000 тонн металлоконструкций в год.

ТОО «Казахстанский завод горячего цинкования» (цветная металлургия, Карагандинская область): инвестиции — 6, 2 млрд тенге, создано 115 рабочих мест, обработка металлов и нанесение покрытий — 48 000 тонн продукции в год.

ТОО «Синтез Урал» (химическая промышленность, Западно-Казахстанская область): инвестиции — 6 млрд тенге, создано 35 рабочих мест, производство метилэтанола — 10 000 тонн в год.

ТОО «KazFeltec» (легкая промышленность, Актюбинская область): инвестиции — 5 млрд тенге, создано 40 рабочих мест, производство нетканых материалов — 2 112 тонн в год.

ТОО «ALLIANCE BUILDINGS» (производство стройматериалов, г. Шымкент): инвестиции — более 4, 8 млрд тенге, создано 200 рабочих мест, выпуск дверей и окон — 150 000 единиц в год.

ТОО «KazPan» (производство стройматериалов, г. Астана): инвестиции — 4,5 млрд тенге, создано 50 рабочих мест, производство сэндвич-панелей — 1,5 млн кв. м в год.

ТОО «Bir beldeu bir zhol technology» (машиностроение, Туркестанская область): инвестиции — 4,2 млрд тенге, создано 45 рабочих мест, выпуск камер видеонаблюдения — 518,4 тыс. штук в год.

ТОО «QILU Agro» (машиностроение, Северо-Казахстанская область): инвестиции — 3,5 млрд тенге, создано 50 рабочих мест, выпуск — тракторы 500 ед., прицепная техника 150 ед., навесная техника 200 ед., оросительные системы 150 ед.

ТОО «MARVIK PARTNERS» (легкая промышленность, г. Шымкент): инвестиции — 3,2 млрд тенге, создано 200 рабочих мест, производство нетканых материалов — 8 млн погонных метров ткани в год.

ТОО «Himmel Aluminium» (черная металлургия, г. Шымкент): инвестиции — 3, 2 млрд тенге, создано 150 рабочих мест, выпуск металлических изделий: литье — 14 400 тонн, пресс — 2 400 тонн, покраска — 6 000 тонн.

ТОО «Euro Glass» (производство стройматериалов, г. Шымкент): инвестиции — 3 млрд тенге, создано 50 рабочих мест, переработка листового стекла — до 500 тыс. м2 в год.

ТОО «Алтын Групп»(машиностроение, г. Алматы): инвестиции — 2,9 млрд тенге, создано 87 рабочих мест, производство солнечных модулей — 250 000 модулей в год.

ТОО «Багдар ЛТД» (производство стройматериалов, г. Алматы): инвестиции — 2,4 млрд тенге, создано 58 рабочих мест, производство стеклотары — 67,1 млн штук в год.

ТОО «БайконурСтройСнаб» (машиностроение, г. Астана): инвестиции — более 1,5 млрд тенге, создано 45 рабочих мест, выпуск тормозных колодок для ж/д состава — 240 000 колодок в год.

ТОО «Kapital Construction» (черная металлургия, г. Алматы): инвестиции — более 1,5 млрд тенге, создано 100 рабочих мест, выпуск — профилированные трубы 1,7 тыс. тонн, армирующая сетка 510 тыс. м2, кварцевый агломерат 25,5 тыс. м2 в год.

ТОО «AynaGlass» (производство стройматериалов, Кызылординская область): инвестиции — 1,5 млрд тенге, создано 55 рабочих мест, производство зеркал — 720 тыс. м2 в год.

ТОО «ПолиТрейд Казахстан» (производство резиновых и пластмассовых изделий, г. Шымкент): инвестиции — 1,3 млрд тенге, создано 30 рабочих мест, выпуск — 100 млн метров продукции в год.

Запуск новых производств стал важным вкладом в диверсификацию экономики, развитие регионов и укрепление промышленной базы страны. Реализованные проекты позволили создать более 10 тыс. рабочих мест и привлечь свыше 841 млрд тенге инвестиций, что формирует прочную основу для дальнейшего экономического роста.

