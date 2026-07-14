Более 10 тысяч гектаров земли используют не по назначению в Жамбылской области

Материалы по десяткам участков передали в профильный департамент для принятия мер, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Жамбылской области часть земельных участков, выделенных под сельское хозяйство, по информации госорганов, используется с нарушением целевого назначения.

Сведения о таких землях в региональный департамент по управлению земельными ресурсами направил Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

— В текущем году Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан направил в Департамент по управлению земельными ресурсами Жамбылской области материалы по 52 земельным участкам сельскохозяйственного назначения общей площадью 10306,5 га, используемым не по целевому назначению, — рассказал руководитель управления земельных отношений акимата Жамбылской области Данияр Утепов.

Отдельно в ведомство передали материалы еще по 32 земельным участкам предпринимательского назначения. Их общая площадь составляет 320 га.

В управлении уточнили, что документы направлены для принятия мер в соответствии с земельным законодательством. При этом какие именно районы и землепользователи фигурируют в этих материалах, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в государственную собственность было возвращено 14,8 млн га земель.

Более 42 тысяч гектаров пастбищ вернули государству в Жамбылской области.