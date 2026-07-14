KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Более 10 тысяч гектаров земли используют не по назначению в Жамбылской области

    Материалы по десяткам участков передали в профильный департамент для принятия мер, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Незаконно выданные земли вернули в госсобственность в Туркестанской области
    Фото: Министерство сельского хозяйства

    В Жамбылской области часть земельных участков, выделенных под сельское хозяйство, по информации госорганов, используется с нарушением целевого назначения.

    Сведения о таких землях в региональный департамент по управлению земельными ресурсами направил Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

    — В текущем году Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан направил в Департамент по управлению земельными ресурсами Жамбылской области материалы по 52 земельным участкам сельскохозяйственного назначения общей площадью 10306,5 га, используемым не по целевому назначению, — рассказал руководитель управления земельных отношений акимата Жамбылской области Данияр Утепов.

    Отдельно в ведомство передали материалы еще по 32 земельным участкам предпринимательского назначения. Их общая площадь составляет 320 га.

    В управлении уточнили, что документы направлены для принятия мер в соответствии с земельным законодательством. При этом какие именно районы и землепользователи фигурируют в этих материалах, не уточняется.

    Ранее сообщалось, что в государственную собственность было возвращено 14,8 млн га земель.

    Более 42 тысяч гектаров пастбищ вернули государству в Жамбылской области.

    Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор