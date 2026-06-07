Более 10 тысяч га в Атырауской области орошаются с применением водосберегающих технологий

В Атырауской области на площади 10,1 тыс. га применяются дождевальные и капельные системы орошения, что составляет более двух третей общей посевной площади региона, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

В текущем году водосберегающие технологии дополнительно внедрены на 800 га.

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с деятельностью ТОО «KazGrow Irrigation Systems», специализирующегося на производстве дождевальных машин. На предприятии работают порядка 50 человек. Производственная мощность завода составляет около 100–150 дождевальных машин, что позволяет ежегодно обеспечивать орошение на площади порядка 8–10 тыс. га.

— С каждым годом водосберегающие технологии становятся все доступнее. Строятся новые заводы по производству современных дождевальных и капельных систем. Со своей стороны государство реализует меры поддержки, направленные на стимулирование их внедрения. В частности, доля возмещения затрат фермеров на приобретение и установку водосберегающих систем увеличена с 50% до 80%. Кроме того, введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду: при использовании водосберегающих технологий размер субсидий достигает 85%. На инвестиционное субсидирование затрат по внедрению водосберегающих технологий на 2026–2028 годы предусмотрено 214,6 млрд тенге, что в четыре раза превышает объем финансирования предыдущей трехлетки. Создаются все условия для перехода на современные системы орошения, — отметил Нуржан Нуржигитов.

Одним из хозяйств, использующих продукцию ТОО «KazGrow Irrigation Systems», является крестьянское хозяйство «КазАгроНово» Махамбетского района. Здесь применяются капельные системы орошения и внедряются дождевальные установки. В настоящее время ведется подготовка к запуску новых систем.

Крестьянское хозяйство «КазАгроНово» пользуется мерами государственной поддержки, получая субсидии и льготное дизельное топливо за возделывание сельскохозяйственных культур с применением водосберегающих технологий.

— В этом году выращиваем морковь, лук, капусту и свеклу. Продукцию поставляем в город Атырау и районы области. Уже пять лет используем капельное орошение и получаем государственные субсидии. Сейчас внедряем дождевальные системы, которые также субсидируются. Их применение позволит повысить эффективность использования водных ресурсов и снизить потребность в трудовых затратах, — сообщил механизатор крестьянского хозяйства «КазАгроНово» Владимир Сон.

В Индерском районе Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ по реконструкции канала «Курайлы сай», протяженностью около 52 км. Работы предусматривают механизированную очистку объекта, ремонт мостов, прокладку труб, установку водопоев для скота и шлюзного регулятора, строительство гидропоста, а также обновление электросетей и оборудования на насосной станции.

Завершить проект планируется до конца текущего года. Реконструкция канала позволит улучшить подачу воды на 48 тыс. га земель.

Как сообщалось ранее, аграрии Казахстана заключили в электронном формате более 26 тысяч договоров по подаче воды.