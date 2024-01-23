Более 10 проектов по модернизации теплоснабжения запланировано в 2024 году в Карагандинской области

В Карагандинской области в 2023 году реализовано 16 проектов по модернизации теплоснабжения. Эта работа продолжится. На 2024-й запланировано 14 проектов, передает корреспондент Kazinform.

Улучшение теплоснабжения – одна из главных задач. В области капитально ремонтируют старые теплосети и строят новые.

В 2023 году реализовано 16 таких проектов: в Караганде – 5, Темиртау – 6, Балхаше – 3, Сарани – 2. В общей сложности реконструировано и построено 21,5 км теплосетей.

На 2024 год выделены средства на 14 проектов в Караганде, Темиртау, Балхаше и Сарани. Планируется строительство и реконструкция 20,2 км теплосетей.

Что касается воды, по итогам 2023 года доступность качественного водоснабжения для сельчан по области достигла 93,6%. Центральным водоснабжением сегодня обеспечены 228 сёл.

В 13 сёлах Бухар-Жырауского, Актогайского, Шетского и Нуринского районов строят водопроводные сети. Ещё для 8 сёл разработана ПСД и прошла госэкспертизу.

В 2024 году продолжат реализацию 29 проектов по водоснабжению сельских жителей. Работы будут идти в шести районах: Актогайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском, Осакаровском и Шетском. Всего запланировано построить и реконструировать 55 км водопроводных сетей.

По области 93 села, где проживает меньше 200 человек. Без качественной воды их не оставят. Для малочисленных сёл предусмотрели модульные установки. В 2023 году начали с двух сёл Нуринского района – Ныгман и Айтубек. В 2024 году планируют установку 36 КБМ.

В городах доступ к услугам водоснабжения выше – 98,8%. В 2024 году продолжат ряд проектов, начатых в прошлом. Реконструкцию сетей должны завершить в Балхаше, Сарани, Шахтинске и Каркаралинске.

Газификация в регионе тоже идет планомерно. На сегодня к голубому топливу подключено около 3000 домов Караганды и Темиртау. А тех, кому подведены газораспределительные сети, больше 8000.

Жителям Караганды и Темиртау помогли подключиться к газу в рассрочку. Через Центр модернизации ЖКХ было выдано 300 беспроцентных кредитов на 5 лет.

В 2024 году газораспределительные сети будут подведены ещё к более 2000 домам Караганды, Темиртау и Шахтинска.

Ожидается положительное заключение экспертизы по газификации Шетского и Бухар-Жырауского районов.

Так же в регионе продолжают обновлять лифты в многоэтажках. Программа реализуется с участием Центра модернизации ЖКХ, который предоставляет льготный кредит собственникам квартир.

В 2023 году восстановлено 42 лифта в Караганде, Темиртау, Шахтинске и Балхаше. В планах на 2024 год – 50.

В 2023 году отремонтировали кровли и фасады 35 многоэтажных домов в Балхаше, Караганде, Абае и Сарани. В планах на 2024 год – 57 домов в Балхаше, Приозёрске и Абайском районе.