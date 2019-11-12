Более 10 подпольных цехов по изготовлению спиртных напитков выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с поддельными учетно–контрольными марками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу 30 октября текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Алатауского района города Алматы, был установлен подпольный цех, где изготавливали спиртные напитки», - сообщили в Департаменте.





В ходе осмотра подпольного цеха обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция в количестве более 1 800 бутылок, марки: «Айдабульская», «Хаома», «Хаома зеренда», «Capital Black», «Белая Лошадь», коньяк «Казахстан» и акцизные марки сомнительного происхождения в количестве более 4000 штук.

Также, обнаружен спирт в количестве более 1300 литров, пустые бутылки, крышки, канистры и аппараты предназначенные для обработки крышек, изготовления и розлива алкогольной продукции.

В настоящее время досудебное расследование проводится по ст.233 ч.2 УК РК (нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок).

Следует отметить, что основная масса алкогольной продукции, которая попадает в незаконный оборот, изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, часто в антисанитарных условиях.

За 10 месяцев 2019 года в городе Алматы выявлена и пресечена деятельность 14 подпольных цехов, из незаконного оборота изъято более 30 000 бутылок суррогатной алкогольной продукции, а также свыше 10 тонн спирта.



