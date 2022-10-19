Более 10 объектов культуры построят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Акмолинской области функционирует 617 объектов культуры. До 2025 года список должны пополнить еще 13. Об этом на брифинге сообщила руководитель областного управления культуры Айгуль Сабитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в области функционирует 617 объектов культуры всех форм собственности, из них 593 - государственные.

В текущем году был открыт клуб в селе Коянды Целиноградского района. А в связи с получением городского статуса в Косшы созданы городской Дом культуры и Центральная библиотечная система. Сегодня около 150 человек занимаются актерским мастерством, хореографией, в ансамбле народных инструментов и трех хоровых кружках при Доме культуры.

«В 2022 году в рамках Национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» выделены средства на текущие и капитальные ремонты в 14 объектах культуры на общую сумму 1 млрд тенге, среди них 3 проекта в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» на сумму 379 млн тенге. Это капитальный ремонт в Жанакийминском сельском Доме культуры Жаксынского района, капитальный ремонт Тургеневского сельского Дома культуры Аршалынского района, капитальный ремонт здания Новомарковского сельского клуба Ерейментауского района», - сообщила А. Сабитова.

Из областного бюджета выделены средства на ремонт 12 объектов культуры на сумму 781,5 млн тенге в Астраханском, Аккольском, Зерендинском, Коргалжынском, Егиндыкольском районах и городе Степногорске. Идут работы по реконструкции жилого дома под клуб в селе Баратай Зерендинского района. Все это позволило создать 68 рабочих мест, три из которых – постоянные.

По словам А.Сабитовой, до 2025 года в сфере культуры запланировано строительство 13 объектов культуры. Это Дома культуры в Бурабайском Аршалынском районах, в селах Новочеркасское Астраханского района, Коянды, Карабулак, Караоткель и Талапкер, городах Косшы и Степногорске, центры досуга в селах Балкашино и Жибек Жолы, культурно-спортивные комплексы в селе Азат Аккольского района и городе Акколе. Также запланирован ремонт в 60 организациях культуры.

«Планируется начать строительство районного Дома культуры в поселке Аршалы, Центра досуга в селе Жибек Жолы Аршалынского района, Центра досуга молодежи в селе Балкашино Сандыктауского района и ДК в селе Новочеркасское Астраханского района», - проинформировала А. Сабитова.

В планах также капитальный ремонт фасада дома культуры Атбасарского района на 80 млн тенге, СДК села Акана Курманова Атбасарского района на 190 млн тенге, библиотеки города Державинка Жаркаинского района на 100 млн тенге, а также текущий ремонт в пяти клубах Зерендинского района на сумму на 75,5 млн тенге.