Более 10 экологических преступлений выявили полицейские в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области в ходе ОПМ «Браконьер» полицейскими выявлено 11 экологических преступлений, в том числе 5 фактов незаконной охоты и 2 факта незаконной добычи рыбы и рыбных ресурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

«В проведении ОПМ, проходившего в период с 5 по 31 октября, были задействованы сотрудники природоохранной полиции всех городских и районных подразделений ДП Туркестанской области и других заинтересованных служб.

Всего же в ходе ОПМ «Браконьер» полицейскими выявлено 11 экологических преступлений, в том числе 5 фактов незаконной охоты и 2 факта незаконной добычи рыбы и рыбных ресурсов. К примеру, сотрудники природоохранной полиции МПС Созакского РОП во время рейдовых мероприятий задержали двух браконьеров, промышлявших охотой на зайцев. У подозреваемых полицейские изъяли прожектор и тушу дикого зайца. По данному факту проводится досудебное расследование. Также, стражи порядка выявили 4 факта незаконной порубки деревьев», - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудниками полиции зарегистрировано 146 административных правонарушений. На нарушителей, нанесших вред природе, наложено административных штрафов на сумму более миллиона тенге, из которых в бюджет взыскано около 800 тысяч тенге. Также полицейские изъято у браконьеров 7 единиц охотничьего оружия, более 20 патронов, 3 лодки, свыше 1400 м. рыболовных сетей, 24 кг. незаконно выловленной рыбы и 9 туш зайцев.