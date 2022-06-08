8 Июня 2022 22:37

Более 10 детсадов и школ построят в новых микрорайонах Костаная

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – В застраиваемых микрорайонах Костаная планируется строительство новых детских садов и школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на совещании руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гульсара Касыбаева, в целях реализации генерального плана продолжается освоение ранее разработанных проектов детальной планировки микрорайонов Аэропорт, Юбилейный, Береке, жилой массив Кунай-1.

«Готовятся к аукциону земельные участки под коммерческие объекты в жилом массиве Кунай-1 – площадки для объектов предпринимательской деятельности. Здесь предусмотрено строительство детских садов в микрорайоне Аэропорт-2 – одного участка, микрорайоне Юбилейный-1 – два участка. Эти участки практически застроены, а детские дошкольные учреждения до сих пор в данных микрорайонах отсутствуют. Проектно-сметная документация по строительству данных объектов, прошедшая государственную экспертизу, разработана управлением строительства акимата области, однако отсутствует финансирование строительства», - сообщила Г. Касыбаева.

Также, в рамках генерального плана города утвержден проект детальной планировки жилого массива Кунай-2.

«Общая площадь застройки – 407 га. Численность – 48 тыс. человек. Жилой фонд – 1 млн 300 тыс. квадратов, 202 многоэтажных жилых дома. Также предусмотрено строительство восьми детских дошкольных учреждений по 280 мест и четырех общеобразовательных школ по 864 мест.

Проектом предлагается разместить два отдельно стоящих объектов здравоохранения, спортивное ядро, в котором будут размещены открытое и крытое футбольное поле, бассейн, теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки», - добавила руководитель отдела.

Также, по словам Г. Касыбаевой, здесь предлагается разместить пожарное депо на шесть машин, два крупных торговых центра и детский развлекательный центр.