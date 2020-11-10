Более 10,7 млн кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане по итогам 10 месяцев 2020 года введено в эксплуатацию более 10,7 млн. кв. метров жилья. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По жилищному строительству по итогам 10 месяцев введено в эксплуатацию более 10,7 млн. кв. метров жилья, что составляет 109,7% к аналогичному периоду 2019 года», - сказал Бейбут Атамкулов.

На сегодняшний день, по словам министра, всего по республике сдано 94 737 единиц жилищ (в том числе 34 535 индивидуальных домов).

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается в 15-ти регионах.

«Индекс физического объема по строительству за январь-октябрь 2020 года составил 110,7%», - добавил Бейбут Атамкулов.

Было отмечено, что положительная динамика наблюдается в 15 областях. В Кызылординской (60,8%) области - в связи с завершением работ по строительству газовых магистральных трубопроводов, систем электро- и водоснабжения; в Западно-Казахстанской области (96,6%) – в связи с завершением основных работ по строительству магистрального газопровода КТК «Каспийский трубопроводной консорциум».