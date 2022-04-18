Более 1 тыс. обращений на медуслуги поступило от алматинцев с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1018 обращений от алматинцев поступило в Фонд медстрахования за три месяца этого года, из них большая часть касается отказа в предоставлении медпомощи и их качества. Об этом сообщил глава филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители мегаполиса больше всего обращают внимание на качество оказания медицинской помощи в ПМСП, некачественное оказание услуг участковой службой (ВОП, врач-терапевт, врач-педиатр) и медпомощи в стационаре, длительное ожидание консультативно-диагностических услуг (узкие специалисты, диагностические услуги), отказ в предоставлении консультативно-диагностических услуг, отказ прикрепления/открепления, отказ в выдаче лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС (детское питание, изделия медназначения), предоставление неправильной и недостоверной информации (приписка), необслуживание вызовов на дому, недоступность и качество услуг мобильной бригады, бригаду скорой медпомощи (долгое ожидание бригады скорой медпомощи и некачественное оказание услуг скорой медпомощи).

Тлеухан Абилдаев напомнил пациентам, что возникшие проблемы по получению медицинской помощи также можно решать на месте, в медицинских организациях. Для этого в каждом медучреждении предусмотрена служба поддержки пациентов.

«Несмотря на то, что служба находится в самой медорганизации и подчиняется ее руководству, цель ее работы - в улучшении качества обслуживания. То есть она заинтересована в том, чтобы помочь пациентам получить медуслугу на должном уровне и в полном объеме, контролировать обеспечение доступности медпомощи, выявлять факты нарушений и проводить по ним работу», - проинформировал директор филиала Тлеухан Абилдаев.

Он добавил, что все обращения поступают на официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7.