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    12:57, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 1 тыс. обращений на медуслуги поступило от алматинцев с начала года

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1018 обращений от алматинцев поступило в Фонд медстрахования за три месяца этого года, из них большая часть касается отказа в предоставлении медпомощи и их качества. Об этом сообщил глава филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители мегаполиса больше всего обращают внимание на качество оказания медицинской помощи в ПМСП, некачественное оказание услуг участковой службой (ВОП, врач-терапевт, врач-педиатр) и медпомощи в стационаре, длительное ожидание консультативно-диагностических услуг (узкие специалисты, диагностические услуги), отказ в предоставлении консультативно-диагностических услуг, отказ прикрепления/открепления, отказ в выдаче лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС (детское питание, изделия медназначения), предоставление неправильной и недостоверной информации (приписка), необслуживание вызовов на дому, недоступность и качество услуг мобильной бригады, бригаду скорой медпомощи (долгое ожидание бригады скорой медпомощи и некачественное оказание услуг скорой медпомощи).

    Тлеухан Абилдаев напомнил пациентам, что возникшие проблемы по получению медицинской помощи также можно решать на месте, в медицинских организациях. Для этого в каждом медучреждении предусмотрена служба поддержки пациентов.

    «Несмотря на то, что служба находится в самой медорганизации и подчиняется ее руководству, цель ее работы - в улучшении качества обслуживания. То есть она заинтересована в том, чтобы помочь пациентам получить медуслугу на должном уровне и в полном объеме, контролировать обеспечение доступности медпомощи, выявлять факты нарушений и проводить по ним работу», - проинформировал директор филиала Тлеухан Абилдаев.

    Он добавил, что все обращения поступают на официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7.

    Теги:
    Здравоохранение Медстрахование Алматы
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