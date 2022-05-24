24 Мая 2022 12:50

Более 1 тыс. коррупционных преступлений зарегистрировано с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. Касым-Жомарт Токаев заслушал его отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По данным Агентства, за неполные пять месяцев этого года зарегистрировано свыше 1 тыс. коррупционных преступлений. В коррупции изобличено более 600 должностных лиц, 110 из которых – руководители различного уровня.

Олжас Бектенов информировал о ходе исполнения поручения Президента по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба. С начала года в бюджет страны возвращены средства в сумме более 220 млрд тенге.

Главе государства было доложено, что Агентством приняты меры по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства в бизнес. Разработан алгоритм действий, в соответствии с которым начало расследований и любые следственные действия в отношении предпринимателей должны быть согласованы с центральным аппаратом.

Наряду с этим совместно с НПП «Атамекен» создана рабочая группа по оперативному реагированию на факты неправомерного вмешательства в бизнес со стороны госорганов.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по усилению антикоррупционной деятельности.