Более 1 млрд тенге выделят на реконструкцию 20 аварийных водохранилищ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о готовности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) к паводкоопасному периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (далее – МЭГПР) всего на территории республики насчитывается 1 740 подпорных ГТС (накапливающие воду: водохранилища, плотины, дамбы, пруды, гидроузлы и магистральные каналы), в том числе в республиканской собственности – 515, в коммунальной собственности – 983, в частной собственности – 232, безхозных – 10», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По регионам: Нур-Султан – 2, Алматы – 39, Шымкент – 10, Алматинская – 407, Акмолинская – 98, Актюбинская – 173, Атырауская – 16, Восточно-Казахстанская – 224, Жамбылская – 157, Западно-Казахстанская – 59, Карагандинская – 262, Костанайская – 99, Кызылординская – 35, Мангистауская – 1, Павлодарская – 26, Северо-Казахстанская – 23, Туркестанская области – 109.

«На 1403 гидротехнических сооружениях в 2020 году проведены визуальные обследования (обследование оставшихся 337 ГТС проводится в установленном порядке), по результатам которых установлено, что 499 сооружений требуют ремонта (в республиканской собственности – 60, в коммунальной собственности – 393, в частной собственности – 42, бесхозных – 4)», - добавил Премьер-Министр.

Требующие ремонта гидротехнические сооружения по регионам: г. Алматы – 9, г. Шымкент – 2, Алматинская обл. – 43, Акмолинская обл. – 35, Актюбинская обл. – 1, Восточно-Казахстанская обл. – 62, Жамбылская обл. – 23, Западно-Казахстанская обл. – 13, Карагандинская обл. – 233, Костанайская обл. – 22, Кызылординская обл. – 11, Павлодарская обл. – 1, Северо-Казахстанская обл. – 7, Туркестанская обл. – 37.

«В рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы (ППРК от 12.07.2018г. № 423) завершены строительно-монтажные работы на 11 республиканских ГТС (Восточно-Казахстанская обл. – 3, Кызылординская и Туркестанская обл. – по 2, Алматинская, Актюбинская, Жамбылская и Карагандинская обл. – по 1), до конца текущего года планируется завершение соответствующих работ еще на 10 (Восточно-Казахстанская обл. – 4, Туркестанская обл. – 3, Алматинская, Костанайская и Павлодарская обл. – по 1).

В настоящее время прорабатывается вопрос выделения средств в размере 1,1 млрд тенге на разработку проектно-сметной документации для проведения реконструкции 20 аварийных водохранилищ (Восточно-Казахстанская обл. – 6, Акмолинская обл. – 4, Жамбылская обл. – 3, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Туркестанская обл. – по 1)», - заключил глава Правительства.