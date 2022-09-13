Более 1 млн тонн составляет потребность Казахстана в битуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Суммарная потребность Казахстана в битуме составляет 1,1 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил Болат Акчулаков, по потребности битума территория Казахстана разделена на три зоны. Так, в западных регионах наименьшая потребность - 191 тыс. тонн при производстве 500 тыс. тонн в год. А в северо-восточных регионах потребность в 308 тыс. тонн перекрывается собственным производством 300 тыс. тонн в год. В южных регионах – наибольшая потребность - 602 тыс. тонн при производстве 374 тыс. тонн. По информации главы ведомства, суммарная потребность РК в битуме составляет 1,1 млн тонн.

Вместе с тем, министр назвал меры по увеличению производства битума в стране.

«Увеличение суммарного производства битума в стране до 1,2 млн тонн в год возможно за счет дозагрузки действующих заводов: CaspiBitum - до 500 тыс. тонн в год за счет переработки каражанбасской нефти; Qazaq Bitum вместе с Ontustik Битум и Эко-битум - до 374 тыс. тонн в год за счет импорта российского гудрона», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

По словам министра, автодорожным компаниям необходимо запланировать затраты на закуп дополнительных объемов битума в зимне-весенний период времени через Единого закупщика от МИИР РК. Как пояснил Б. Акчулаков, расценки на дорожно-строительные работы должны отражать рыночную конъюнктуру цен на битум.









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