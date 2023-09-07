Более 1 млн неучтенных пахотных земель выявил космомониторинг в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева призвала навести порядок в вопросах эффективного использования земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В процессах формирования достоверных данных задействовано очень много не всегда заинтересованных сторон. Межведомственные проблемы с данными и работой государственных информационных систем значительно тормозят цифровизацию. Во-первых, не упорядочены регистрационные данные. Например, в ходе космомониторинга выявлено более миллиона неучтенных системой пахотных земель. Имеют место несоответствие форм и границ земельных участков, дублирование собственников и другое. И это понятно, ведь информационная система «Государственный земельный кадастр» работает с данными, сформированными из 226 самостоятельных баз, ревизия которых при объединении не проведена», - сказала Екатерина Смышляева в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, не вся бумажная документация сохранена и оцифрована, а это работа местных исполнительных органов.

Депутат считает, чтоуточнение идет очень медленно, процесс осложняется тем, что данные получены в разных системах координат, а национальная система будет внедряться только с 2025 года. И эти данные кочуют из одной системы в другую, порождая новые и новые ошибки.

«Во-вторых, нет централизованной цифровой базы земельного баланса. Он ведется местными исполнительными органами локально в таблицах Excel и не содержит пространственных данных. Порядка 30 процентов земель балансом не охвачено. Это говорит о том, что нельзя оценить их статус и факт целевого использования, они остаются в серой зоне. Отсутствие пространственных данных в земельном балансе до сих пор не позволяет вести точные расчеты при распределении субсидий», - отметила Е. Смышляева.

В-третьих, говорит депутат, есть вопросы к процессу установления законности землепользования. Здесь отдельного внимания заслуживает программа учета животных, которая активно используется для реализации мошеннических схем.

«На балансе хозяйств то и дело появляются «виртуальные коровы», которыми искусственно увеличивают поголовье, а значит, потребности в пастбищных землях. Если ситуация с качеством данных и автоматизацией процессов в земельной отрасли не изменится, прозрачность и справедливость землепользования обеспечить будет невозможно», - добавила мажилисвумен.

В связи с вышеизложенным, депутат считает необходимым:

- принять меры по повышению качества данных в государственном земельном кадастре;

- ускорить создание цифрового земельного баланса, основанного на пространственных данных;

- устранить недоработки в отраслевых информационных системах;

- усилить ответственность операторов за качество ведения информационных систем на всех уровнях;

- обеспечить полное, своевременное финансирование и организационную поддержку разработки национальной системы координат;

- не допускать миграцию недостоверных данных при дальнейшем объединении информационных систем.