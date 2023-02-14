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Более 1 млн квадратных метров жилья введено в Казахстане в январе

14 Февраля 2023, 15:40
Более 1 млн квадратных метров жилья введено в Казахстане в январе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объем выполненных строительных работ увеличился в январе текущего года на 12,5 %. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, положительная динамика зафиксирована в 15 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Улытауской и Актюбинской областях.

«За январь текущего года введено более 1 млн квадратных метров жилья, что на 39,6 % больше показателя прошлого года», - сказал Тимур Жаксылыков во время заседания Правительства РК.

Он отметил, что самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в Алматинской и Атырауской областях, а также в городах Алматы и Астана. Значительное снижение данного показателя отмечается в Улытауской области.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года темп роста экономики Казахстана составил 5,6 %. Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,6 %.


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