Более 1,7 миллиона человек посетили нацпарки Казахстана с начала года

27 Ноября 2022, 16:23

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане активно развивается экотуризм, в прошлом году национальные парки страны посетители 1,5 млн человек. Об этом во время открытия нового экологического маршрута «Табиғатқа құлақ сал» сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным национальной статистики, в прошлом году количество посетителей Национальных парков составило 1,5 млн человек. Если сравнить эту цифру с показателями 2020 года, то превышение в 2021 году было на 40%. Если взять данные за 10 месяцев текущего года, то количество превысило 1,7 млн человек. Это по всем 14 национальным паркам Казахстана», - сказала она.

Вице-министр отметила, что на законодательном уровне в Мажилисе рассматривается законопроект об ужесточении наказания за экологическое нарушение на территории нацпарков.

«Мы внесли предложение по поручению Президента о повышении наказания за засорение парков, нарушение режима, повысили штрафы в два раза. К примеру, если до этого физлицам за нарушение выписывали штрафы в размере 10 МРП, то сейчас увеличили до 20 МРП. Этот закон еще на рассмотрении в Парламенте», - объяснила Алия Шалабекова.

По ее словам, на сегодня во всех национальных парках для удобства посетителей действует онлайн оплата. При въезде на территорию нацпарков гости могут оплатить через приложение банков второго уровня.

Алия Шалабекова также остановилась на проблеме общественных туалетов. Она заявила, что национальными парками составлен план по содержанию и обслуживанию общественных туалетов, а также по их потребности. На сегодня Министерством экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Минкультуры прорабатывается вопрос по субсидированию затрат на содержание санузлов в размере 83 тысяч тенге.

Спикер сообщила, что на сегодня во многих национальных парках открываются туристические маршруты.

«Мы открыли вот экологический маршрут «Табиғатқа құлақ сал» в национальном природном парке «Көлсай көлдері», две недели назад было открытие экомаршрута в Катон-Карагае, также завершаются работы по обустройству экотропы в Сайрам-Угамском нацпарке. У нас обустроены маршруты в Алтын-Эмеле и Чарыне. Они очень удобны для посетителей. Вся эта работа дальше будет продолжаться и по другим паркам, в следующем году начнется обустройство малых нацпарков - Каркаралы, Буйратау, Кокшетау», - добавила Алия Шалабекова.

Ранее сообщалось, что обновленный экологический маршрут открыли в нацпарке «Көлсай көлдері».