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    11:40, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 1,6 млн казахстанцев получили жилье за годы независимости

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1,6 миллиона казахстанцев получили жилье за годы независимости. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, в этом году Казахстан отмечает 30-летие своей независимости. За годы независимости страна добилась значительных успехов в различных сферах, в том числе в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 170 млн квадратных метров жилья построено за это время, более 1,6 миллиона наших граждан обеспечены жильем», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, в 2020 году было предоставлено более 140 тысяч единиц жилья.

    «В 2020 году по республике построено 15,3 млн кв метров жилья (+116,8% к 2019 году), сдано свыше 140 тысяч жилищ. Инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6% в сравнении с 2019 годом и составили 2 трлн тенге. На 1 тенге государственных средств привлечено 5 тенге частных инвестиций. 38,4 тысячам семей оказана государственная поддержка в виде социального жилья и льготных займов», - заключил вице-министр.

    Ранее сообщалось, что вчера начался прием заявок по программе «Бакытты отбасы».


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    Парламент 30 лет Независимости Жилье Строительство Общество ЖКХ Мажилис
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