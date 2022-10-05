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Более  1,5 тысячи крестьянских хозяйств могут получить субсидии на корм в Павлодарской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2022, 18:51
Более  1,5 тысячи крестьянских хозяйств могут получить субсидии на корм в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области сняли ограничения по субсидированию малых и средних крестьянских хозяйств мясного направления на удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью скота. Об этом передает МИА «Казинформ».

«По поручению акима области Абылкаира Скакова в прошлом году впервые начато субсидирование малых и средних крестьянских хозяйств мясного направления на удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью скота. Принятые меры охватили господдержкой более 900 малых и средних хозяйств области, которые в 2021 году получили субсидии на сумму 1,5 млрд тенге. В текущем году принято решение о снятии ограничений по количеству поголовья КРС и МРС. Тем самым, норматив субсидирования для КРС мясного направления установлен на уровне 7 тысяч тенге за 1 голову, МРС - на уровне 3 тысяч тенге», - сообщил в Instagram заместитель акима Павлодарской области Мейрам Утешов.

По его словам, на сегодняшний день принято 912 заявок на общую сумму 1,4 млрд.тенге. Заявки принимаются до 20 декабря текущего года.
«В целом прогнозируется охватить государственной поддержкой более 1,5 тыс. крестьянских хозяйств. Это, в свою очередь, поспособствует сохранению, росту маточного поголовья и успешному проведению предстоящей зимовки скота», - пояснил М. Утешов.


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