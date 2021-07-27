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Более 1,5 тысяч нарушений при ввозе товаров в Казахстан выявил Минсельхоз

27 Июля 2021 13:28
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Более 1,5 тысяч нарушений при ввозе товаров в Казахстан выявил Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На предпринимателей за первое полугодие 2021 года госинспекторы Минсельхоза наложили штрафов на сумму свыше 92 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ходе проведения фитосанитарного контроля было выявлено 1 723 нарушений в области карантина растений. Наиболее распространённое нарушение - ввоз продукции без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В числе прочих отсутствие маркировки на упаковке, несоответствие требованиям фитосанитарного сертификата, нарушения фитосанитарных требований. В 150 случаях были выявлены карантинные объекты.

В 403 случаях подкарантинная продукция была возвращена в страну экспортера, в восьми случаях уничтожена.

При этом привлечены к административной ответственности 1 406 физических и юридических лиц, наложены штрафы в размере 92 401 241,0 тенге.

Комитетом при проведении карантинного фитосанитарного контроля, в плодах томатов из Азербайджана в 17 случаях был выявлен вирус коричневой морщинистости Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

Были введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде ограничения на ввоз плодов томата с территории Азербайджана. Руководствуясь законодательствам и принимая во внимание поступившую от Агентства по пищевой безопасности Азербайджанской Республики информацию о принятых и принимаемых мерах по предотвращению ввоза подкарантинной продукции на территорию Республики Казахстан, с 21 января 2021 года данное ограничение снято.

С начала года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, поступивших на территорию страны из Туркменистана в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Государственной службой по карантину растений Туркменистана выявлено 19 случаев вируса коричневой морщинистости плодов (ToBRFV).

В связи с систематическим выявлением карантинных объектов и нарушений единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС с 7 июня 2021 года Комитетом госинспекции в АПК МСХ РК введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз плодов томата и перца с территории Туркменистана.

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#Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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