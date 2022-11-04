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Более 1,5 млн кур забьют в Японии из-за вспышек птичьего гриппа

4 Ноября 2022, 09:00
Более 1,5 млн кур забьют в Японии из-за вспышек птичьего гриппа
4 Ноября 2022, 09:00

Более 1,5 млн кур забьют в Японии из-за вспышек птичьего гриппа

ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Власти японских префектур Окаяма и Ибараки распорядились уничтожить по меньшей мере 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа, зафиксированных на их территории. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных в пятницу на сайтах администрации Окаяма и Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В Окаяме из-за вспышки птичьего гриппа на ферме в городе Курасики будут уничтожены около 510 тыс. кур. Из-за большого объема работы к ликвидации последствий вспышки привлечены бойцы Сил самообороны Японии. В городе Касумигаура (префектура Ибараки) планируется забить сразу 1 млн кур.

Эти вспышки стали третьей и четвертой по счету в этом сезоне. В конце октября из-за двух вспышек в префектурах Хоккайдо и Окаяма, где первая была выявлена также в городе Курасики, были уничтожены 340 тыс. кур.


Фото из открытых источников


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