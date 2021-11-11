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Более 1,3 тысячи семей получили квартиры в Алматинской области

11 Ноября 2021 18:40
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Более 1,3 тысячи семей получили квартиры в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал о строительстве домов в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сфере строительства по программе «Нұрлы Жер» в текущем году запланирован ввод одного млн квадратных метров жилья, из них введено 835 тыс. кв. метров», - сказал Амандык Баталов на брифинге в СЦК.

По его словам, строится 271 жилых домов на 1824 квартир, из них сдан в эксплуатацию 121 дом на 741 квартиру.

«Кроме того, частными застройщиками введены 13 домов на 952 квартиры. На сегодня квартиры получили 1307 семей, в том числе 327 многодетных и социально-уязвимых», - подчеркнул аким.

Он также рассказал о развитии МСБ в регионе.

«Сегодня действуют более 128 тыс. субъектов МСБ, где занято 269 тыс. человек. За 9 месяцев в бюджет поступило 144 млрд тенге, что почти в 1,8 раза больше аналогичного периода прошлого года», - отметил глава региона.

В частности, в рамках действующих программ поддержку получили свыше 3-х тысяч предпринимателей на сумму 26 млрд тенге.

«По итогам года объем выпущенной продукции и оказанных услуг субъектами МСБ достигнет двух трлн тенге, а их доля в ВРП увеличится с 32,4% в прошлом году до 34,3%. Таким образом, задачу Главы государства по достижению к 2025 году 35% мы выполним уже в следующем году», - пообещал А. Баталов.



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#Бизнес   #Алматинская область   #Акимат   #Жилье   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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