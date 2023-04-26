Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Более 1,3 тысячи сельских акимов изберут в 2023-2024 годах

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Апреля 2023, 11:13
Более 1,3 тысячи сельских акимов изберут в 2023-2024 годах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошедшие в рамках реформирования политической системы выборы уже дают свои результаты. Такое мнение высказала заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2021 года в стране внедрен институт прямых выборов сельских акимов. За 2021-2022 годы сельский электорат избрал напрямую более 1,3 тысячи сельских акимов. В 2023-2024 годах запланированы выборы еще столько же в сельских округах. В результате у народных акимов наряду с самостоятельностью повысилась ответственность и подотчетность перед избирателями», - сказала Аида Балаева на пленарной секции XXXII сессии АНК.

photo

По ее словам, уже сегодня избранные руководители сельских администраций показывают и доказывают своим землякам, что их выбор был правильным.

«Приятно слышать и видеть в СМИ в соцсетях информацию о том, что местные жители довольны работой избранных ими акимов, например, таких, как аким Аксуатского сельского округа ЗКО, аким села Абай Акмолинской области, аким Карагандинского сельского округа, и многие другие. Всего более 52% избранных акимов сел – это новые люди. Большая часть не является госслужащими. Они пришли на выборы со своими конкретными программами по улучшению социально-экономического положения своих сел и сейчас эти программы реализуются», - заключила А. Балаева.

photo

Акимат   АНК   Выборы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО