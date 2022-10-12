12 Октября 2022, 15:48

Более 1 250 объектов наружной рекламы было размещено в столице без уведомления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании постоянной комиссии маслихата столицы рассмотрели вопрос «О ходе исполнения решения маслихата города Нур-Султана от 26 августа 2020 года № 527/71-VI «Об утверждении Правил размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений, в полосе (вне полосы) отвода автомобильных дорог общего пользования на территории города Нур-Султана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января по сентябрь от распространителей рекламы предоставлено 241 новое уведомление. Из них 119 принято на учет, по 95 направлены замечания. В рамках реализации пунктов Правил размещения наружной рекламы на территории города Астаны, управлением совместно со специалистами департамента госдоходов, управления контроля качества городской среды, управления по развитию языков и архивного дела, а также районных акиматов проводится работа по выявлению объектов наружной визуальной рекламы, установленных без уведомления, и объектов наружной визуальной рекламы, размещенных без согласия собственников зданий, собственников жилых и нежилых помещений в жилом доме, или органа управления объекта кондоминиума», – сказал заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Габбас Бергалиев, выступивший с докладом.

По его словам, на ряде столичных улиц выявлены более 1 252 объектов наружной визуальной рекламы, установленных без уведомления. На момент выявления проведены разъяснительные работы среди распространителей рекламы, совместными усилиями демонтированы 602 объекта. Управлением после установления ИИН и БИН налогоплательщиков дополнительно направлены данные в налоговый орган на сумму 11 млн 3 тыс. 84 тенге. По 201 выявленному объекту наружной визуальной рекламы, размещенному без уведомления, информация направлена в адрес ГУ «Управление контроля качества городской среды» для принятия соответствующих мер, согласно нормам законодательства.

Также Г. Бергалиев сообщил, что за 2021 год в департамент госдоходов по городу Астане были представлены сведения на сумму 484 млн тенге, за 2020 год – на 452 млн тенге, за январь-август 2022 года – на 505 млн тенге.