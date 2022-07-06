6 Июля 2022 02:16

Более 1,2 млн кв. м жилья планируют сдать до конца года в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Совещание по вопросам жилищного строительства и улучшения качества жизни лиц с инвалидностью прошло в акимате Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании руководство региона обсудило и новые механизмы обеспечения граждан жильем, в том числе субсидирование арендной платы. Планируется, что выплаты субсидий в Актюбинской области начнутся в текущем месяце. По итогам полугодия в регионе построили более 370 тыс. кв. м жилья, до конца года планируется ввести в строй 1,2 млн кв. м жилья.

«Необходимо обеспечить своевременный ввод запланированных объемов жилья», - поручил аким области Ондасын Уразалин уполномоченным государственным органам.

Также на совещании обсудили вопросы улучшения качества жизни лиц с инвалидностью. В целом в рамках принимаемых мер с начала этого года почти 8 тыс. актюбинцев с ограниченными возможностями обеспечены техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.

В регионе реализуют ряд социальных проектов, в том числе проект «Тең Қоғам» по социальной адаптации лиц с инвалидностью и дальнейшему трудоустройству. Ежегодно услугой центра «Тең Қоғам» пользуются около 300 человек. В 414 объектах социальной инфраструктуры с начала года создали условия для беспрепятственного доступа в них лиц с инвалидностью. Утверждили квоты на трудоустройство инвалидов в 236 предприятиях региона.

Кроме того, в целях поддержки граждан с ограниченными возможностями в области ведут работу по вводу ряда важных социальных объектов - строятся реабилитационные центры в городе Актобе и в Хобдинском районе - специализированный физкультурно-оздоровительный центр, центр реабилитации для детей с аутизмом.

По итогам обсуждения аким области поручил усилить работу по созданию благоприятной среды для людей с инвалидностью.