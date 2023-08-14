Более 1,2 миллиона долларов вернули в доход государства в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Судебные исполнители Алматы за первое полугодие конфисковали в доход государства свыше 1,2 миллиона долларов США, а также более 155 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо указанных сумм, в доход государства переданы 9 автотранспортных средств, 4 недвижимых имуществ в виде квартиры, 2 недвижимых имущества в виде парковочных мест, товары народного потребления на сумму 50,3 миллиона тенге, иные вещественные доказательства - это золотые изделия, оргтехника и так далее», - перечислил на брифинге в РСК государственный судебный исполнитель филиала «Территориальный отдел по обращению имущества в доход государства» департамента юстиции Алматы Азамат Кайырлыков.

Он напомнил, что конфискация имущества осуществляется судебными исполнителями в рамках исполнительного производства на основании приговора суда по уголовным делам, а также по административным делам на основании постановление суда по административным правонарушениям.

«Конфискация может быть обращена лишь на то имущество, которое добыто преступным путем либо приобретено на средства, добытые преступным путем, а также на имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения. Имущество, подлежащее конфискации, должно быть четко оговорено в резолютивной части приговора. Если по делу отсутствуют сведения о преступном характере происхождения имущества либо имущество вообще не установлено, конфискация имущества не назначается, в том числе по статьям особенной части Уголовного кодекса, предусматривающим обязательное назначение данного вида дополнительного наказания», - отметил Азамат Кайырлыков.

Конфискованное имущество принимаются уполномоченными органами по управлению государственным имуществом согласно акта описи, оценки и приема-передачи имущества.