23 Мая 2022 19:19

Более 1,1 млн жителей Алматы включили в списки для голосования на референдуме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы работают 1 городская, 8 районных и 574 участковых комиссий референдума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель территориальной комиссии референдума города Алматы Жанна Асанова на брифинге РСК сообщила, что 20 мая участковые комиссии референдума приступили к работе с населением.

«Общее количество членов комиссий по городу составляет 5 000 человек», - сказала она.

Как сообщалось ранее, узнать номер своего участка референдума, можно обратившись в единый Саll-центр по телефону: +7 (727) 338 45 45. Там же можно уточнить номер и адрес своего участка. Звонки принимаются ежедневно без перерыва, а в выходные с 8 до 20 часов до конца дня проведения голосования.

Заместитель председателя территориальной комиссии референдума Алматы Айгуль Калыкова сообщила, что по состоянию на 20 мая количество избирателей в Алматы составляет более 1 млн 100 тыс. человек. В голосовании могут участвовать граждане от 18 лет и старше.

«В референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда», - проинформировала она.

Жанна Асанова добавила, что участковыми комиссиями референдума будет организован поквартирный и подворовой обход для раздачи пригласительных и размещения информационных плакатов. Также на своем участке референдума можно проверить себя в списках и получить информацию, касательно предлагаемых поправок в Конституцию РК.

«Большая просьба к жителям, не выкидывать листовки, которые вы получите. Там есть исчерпывающая информация о месте нахождения вашего участка, также все контакты, по которым вы сможете связаться для того, чтобы принять участие в референдуме», - сказала Ж.Асанова.

Ранее сообщалось, что участники референдума по поправкам в Конституцию ответят только на один вопрос. Более 11 млн казахстанцев включены в списки для голосования на референдуме.