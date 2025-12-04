Более 1 000 нарушений природоохранного законодательства выявлено в Павлодарской области

Одно из основных и значительных правонарушений, допускаемых субъектами предпринимательства — превышение установленного лимита эмиссий. Например, в этом году Аксуский завод ферросплавов за сверхнормативные выбросы уплатил 855 миллионов тенге штрафа.

— За последние два года в Павлодарской области зарегистрировано несколько случаев нарушения экологического законодательства, связанных с захоронением отходов. Такие правонарушения встречаются нечасто. И все же, проблема субъектов бизнеса, занимающихся указанным видом деятельности, широко обсуждается в обществе, — сообщили из региональной специализированной природоохранной прокуратуры.

В 2024 году государственные органы выявили 995 случаев нарушения природоохранного законодательства, по их результатам рассмотрены административные дела. Взысканы штрафы на общую сумму 59 миллионов тенге. В этом году наблюдается учащение нарушений законности такого характера. С начала года зарегистрировано 1 015 правонарушений, наложены штрафы на 891 миллион тенге.

Природоохранные прокуроры говорят, что самые распространенные виды нарушения отраслевого законодательства — нарушения правил охоты и рыболоства. Например, в этом году из 1 015 случаев правонарушений 612 связаны с охотой и рыбной ловлей.

Со стороны иностранных компаний в 2024–2025 годах случаев нарушения природоохранного законодательства не зарегистрировано.

Напомним, Казахстан входит в число ТОП-30 стран-эмитентов парниковых газов.