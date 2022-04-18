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    20:52, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Болат Жилкибаев возглавил Антикоррупционное ведомство Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жамбылском филиале Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции кадровые перестановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нового руководителя представил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Максат Кожабаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область.

    Так, согласно рекомендации комиссии при Президенте РК по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах новым руководителем департамента Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области назначен Жилкибаев Болат Нургазыевич.

    Максат Кожабаев посетил сервисный центр Antikor ortalyǵy и ознакомился с деятельностью территориального подразделения Агентства. Заместитель акима области Талгат Мамаев обозначил основные приоритеты и задачи антикоррупционной политики, исходя из особенностей региона.

    До назначения Болат Жилкибаев работал руководителем департамента Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области. Трудовую деятельность начал в 1996 году в органах полиции. С 2012 работал на различных должностях в органах финансовой полиции и Антикоррупционной службы.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Назначения Жамбылская область Главная
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