Болат Жилкибаев возглавил Антикоррупционное ведомство Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жамбылском филиале Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции кадровые перестановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нового руководителя представил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Максат Кожабаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область.

Так, согласно рекомендации комиссии при Президенте РК по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах новым руководителем департамента Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области назначен Жилкибаев Болат Нургазыевич.

Максат Кожабаев посетил сервисный центр Antikor ortalyǵy и ознакомился с деятельностью территориального подразделения Агентства. Заместитель акима области Талгат Мамаев обозначил основные приоритеты и задачи антикоррупционной политики, исходя из особенностей региона.

До назначения Болат Жилкибаев работал руководителем департамента Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области. Трудовую деятельность начал в 1996 году в органах полиции. С 2012 работал на различных должностях в органах финансовой полиции и Антикоррупционной службы.