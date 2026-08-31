ИИ будут использовать для проверки строительных проектов в Атырауской области
Аким Атырауской области Болат Акчулаков провел аппаратное совещание с участием руководителей областных управлений, акимов районов и города Атырау, а также представителей профильных госорганов, передает Kazinform.
Одним из ключевых вопросов стало повышение качества проектно-сметной документации. Аким отметил, что в последнее время в ходе мониторинга и осмотра строящихся объектов выявляется ряд проблем. А ошибки, выявленные уже на стадии строительства, приводят к удорожанию проектов и срыву сроков, поэтому основные риски необходимо выявлять еще на этапе разработки ПСД и до объявления госзакупок.
Аким поручил создать межведомственную комиссию по оценке готовности строительных проектов к реализации. В состав комиссии войдут представители профильных управлений — строительства, архитектуры, энергетики, дорог, экономики и финансов, а также независимые эксперты. Комиссия будет рассматривать проекты до объявления госзакупок, оценивая полноту документации, архитектурные и инженерные решения, требования безопасности, экологические аспекты и другие ключевые параметры.
Аким также поручил проработать внедрение системы открытого ценообразования Open Book, предусматривающей подтверждение подрядными организациями фактической стоимости работ соответствующими документами.
Кроме того, аким поручил внедрить инструменты ИИ для предварительной проверки ПСД и выявления ошибок и рисков.