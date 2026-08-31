ИИ будут использовать для проверки строительных проектов в Атырауской области

Аким Атырауской области Болат Акчулаков провел аппаратное совещание с участием руководителей областных управлений, акимов районов и города Атырау, а также представителей профильных госорганов, передает Kazinform.

Одним из ключевых вопросов стало повышение качества проектно-сметной документации. Аким отметил, что в последнее время в ходе мониторинга и осмотра строящихся объектов выявляется ряд проблем. А ошибки, выявленные уже на стадии строительства, приводят к удорожанию проектов и срыву сроков, поэтому основные риски необходимо выявлять еще на этапе разработки ПСД и до объявления госзакупок.

Фото: акимат Атырауской области

Аким поручил создать межведомственную комиссию по оценке готовности строительных проектов к реализации. В состав комиссии войдут представители профильных управлений — строительства, архитектуры, энергетики, дорог, экономики и финансов, а также независимые эксперты. Комиссия будет рассматривать проекты до объявления госзакупок, оценивая полноту документации, архитектурные и инженерные решения, требования безопасности, экологические аспекты и другие ключевые параметры.

Фото: акимат Атырауской области

Аким также поручил проработать внедрение системы открытого ценообразования Open Book, предусматривающей подтверждение подрядными организациями фактической стоимости работ соответствующими документами.

Фото: акимат Атырауской области

Кроме того, аким поручил внедрить инструменты ИИ для предварительной проверки ПСД и выявления ошибок и рисков.