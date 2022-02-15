Болат Акчулаков назвал строительство АЭС наиболее перспективным решением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением энергетической повестки. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что на сегодня разработан энергетический баланс страны до 2035 года, согласно которому уровень потребления электрической энергии прогнозируется на уровне 153 млрд. кВтч, обусловленный нарастающими темпами роста экономики и увеличением населения. При этом наблюдается поэтапное снижение генерации действующих электростанций с 108 млрд.кВтч в 2020 г. до 88,6 млрд.кВтч в 2035 году.

«Энергобалансом предлагается установить в качестве целевого видения развития отрасли – сценарий «Зеленый с АЭС», предполагающий ввод 17,5 ГВт электрической мощности. Данный сценарий делает упор на зеленые источники энергии, газовую и атомную генерацию», - сказал Болат Акчулаков.

Глава Минэнерго добавил, что необходимость развития атомной генерации соответствует мировой повестке углеродной нейтральности, таким как:

- наращивание доли чистой электроэнергии;

- снижение углеродного следа в экономике страны;

- исполнение обязательств по снижению выбросов СО2;

- обеспечение стабильности работы энергосистемы страны, в т.ч. поддержка роста генерации ВИЭ.

«История атомной энергетики охватывает период более полувека, и за это время она уже стала традиционной отраслью энергетики. В настоящее время 31 страна эксплуатирует атомные электростанции. По состоянию на февраль 2022 года в мире насчитывается 439 энергетических реактора общей мощностью около 390 ГВт, 52 реактора находятся на стадии сооружения в 19 странах мира. Атомная энергетика занимает 10 % от общей генерации электроэнергии мира. Казахстан имеет достаточный потенциал для развития атомной энергетики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы имеем свое производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана», - пояснил Болат Акчулаков.

Министр проинформировал, что в прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся Завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций Китая. Начато активное производства ядерного топлива.

«Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимость снижения зависимости от угольной генерации ввиду мировой экологической повестки, износа производственных мощностей, а также огромный потенциал Казахстана в развитии атомной энергетики в стране строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением», - резюмировал Болат Акчулаков.