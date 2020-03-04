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Болашаковцы дублировали на казахский язык один из самых ожидаемых мультфильмов года

4 Марта 2020 22:16
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Болашаковцы дублировали на казахский язык один из самых ожидаемых мультфильмов года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялся предварительный показ дублированного на государственный язык фильма «Алға». Мультипликационный фильм студии Disney/Pixar стал уже 34-й картиной, дублированный на казахский язык в рамках проекта «Өзіңнен баста» по инициативе корпоративного фонда «Болашақ» и компании «Меломан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

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В ходе предпоказа первый зампред партии «Nur Otan» и почетный член Попечительского совета фонда «Болашақ» Бауыржан Байбек отметил, что в первые годы независимости, один из самых непростых периодов в истории страны, Первый Президент Нурсултан Назарбаев учредил уникальную стипендию «Болашак». Сегодня тысячи выпускников программы уже вернулись на родину и активно работают в самых разных отраслях экономики. По его словам, в 2011 году болашаковцы инициировали социальный проект «Өзіңнен баста», направленный на создание качественного и конкурентоспособного контента для детей на казахском языке. Инициативу поддержала партия «Nur Otan».

«В эпоху глобализации успешным может быть только тот народ, который ценит свою историю, культуру и язык. Поэтому партия «Nur Otan» ставит развитие казахского языка, культуры и традиций при сохранении самобытности всех национальностей одним из своих стратегических приоритетов. Сегодня благодаря социальному проекту «Өзіңнен баста», инициированному при непосредственной поддержке Елбасы, за 9 лет на казахский язык дублировано уже 34 лучших мировых художественных и анимационных фильмов для детей. Я признателен всем спонсорам и меценатам, которым не безразлично будущее казахского языка и поддержавшим данную инициативу», - подчеркнул Бауыржан Байбек.


Впервые за всю историю казахского дубляжа текстовые надписи в фильме локализованы – все надписи и визуализация будут на казахском языке. При этом «Алға» уже девятый фильм, дублированный при поддержке строительного холдинга «BI Group».

«Над визуализацией мы много работали с поэтами – это новый этап в дубляже, и лично для меня тоже. Я очень долго ждал этого момента, с самого первого моего фильма в проекте. При этом даже на эти надписи был кастинг – мы отправили несколько образцов на казахском языке в студию Disney/Pixar, чтобы они выбрали самый подходящий почерк. И очень хочется, чтобы зрители понимали какой большой труд вложен в дубляж фильма и сколько всего сделано», - рассказал режиссер дубляжа Шах-Мурат Ордабаев. Для него этот фильм стал уже десятым по счету в рамках проекта «Өзіңнен баста».


В целом, за 9 лет на казахский язык были дублированы такие картины, как «Мұзды өлке-2», «Көліктер 2», «Батыл жүрек», «Коко құпиясы», «Моана», «Малефисента», «Аладдин» и др. Более 200 отечественных специалистов в сфере дубляжа прошли обучение в соответствии с международными стандартами студии Disney, в том числе режиссеры, музыкальные руководители, звукорежиссеры, переводчики и актеры.


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Ключевые слова: Культура,
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