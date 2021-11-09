«Болашак»: как первые студенты обучались за рубежом и какие изменения претерпела программа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году Международная образовательная стипендия «Болашак» отмечает День рождения. Исполняется 28 лет с момента создания престижной образовательной программы, которая открыла дорогу молодым амбициозным казахстанцам, чтобы совершенствовать себя в разных направлениях, получить колоссальный опыт за рубежом и вернуться в страну с солидным багажом навыков и умений. В год 30-летия Независимости страны Президент Центра международных программ Айнур Карбозова поделилась итогам проведенной работы: как удалось в первые сложные годы Независимости отправить первых ласточек на обучение за рубежом, как с каждым годом пополнялись ряды болашакеров, какие изменения претерпела программа, какую пользу они приносят стране.

«Как вы подметили, исторический год для нашей страны - год 30-летия Независимости Казахстана. Сегодня мы отмечаем 28-летие. Эта уникальная стипендиальная программа открыла дорогу многим тысячам казахстанцам, включая меня. Я тоже являюсь выпускницей программы «Болашак». Эта программа стала уникальным социальным лифтом. Практически для всех выпускников - это единственная возможность получить качественное образование не в рядовых, а в самых топовых рейтинговых вузов мира по востребованным специальностям. Поэтому, я думаю, что в год 30-летия Независимости по всем направлениям развития дается определенный отчет качества, результата. Думаю, что эта международная программа по всем измерениям оценки показала, доказала свою уникальность», - отметила Айнур Карбозова в интервью с корреспондентом МИА «Казинформ».

По словам Президента Центра международных программ, если исследовать все направления и уровень вклада выпускников программы, проведенная работа и результаты выпускников за годы обучения качественно и количественно доказывают возвратность вложенных инвестиций, весомый вклад болашакеров в продвижение ключевых секторов экономики, тем самым доказывает эффективность программы.

«Стипендия назначалась в самые первые сложные годы для страны после развала Советского союза и обретения Независимости, когда в стране царствовал хаос, не было средств для оплаты пенсий, заработных плат. В таких условиях инициатор стипендии Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев с частыми торговыми миссиями посещал ведущие зарубежные страны мира с целью привлечения иностранных инвестиций. Конечно же, идея запуска такой стипендиальной программы зарождается с надеждой на молодежь страны, что они не просто обучатся, а вернутся продвигать экономику. Эта надежда себя оправдала. Выпускники оправдали высокое доверие народа, государства в рамках программы «Болашак». В целом концепция и специфика программы в том, что «Болашак» не стоит на одном месте, постоянно развивается, совершенствуется и приспосабливается под все мировые тренды. В части фокуса подготовки всегда меняется в соответствии с приоритетами государственной политики, основными потребностями на рынке труда страны», - рассказала спикер.

Поэтому в первое 10-летие программа была сфокусирована на подготовке специалистов в сфере государственного управления, экономики, финансов, международного права. В то же время в условиях бюджетных ограничений тогда ежегодное количество присуждаемых и отправляемых стипендиатов было ограничено по сравнению с нынешней ситуацией. В первые годы Независимости для управления страной по востребованным специальностям отправляли на обучение 80-90 казахстанцев в основном в страны континентальной Европы, такие как Франция, Бельгия, Голландия, Дания, Великобритания, США.

В 2005 году в условиях улучшения социально-экономической обстановки, притока прямых иностранных инвестиций принимается второе важное решение Елбасы по увеличению ежегодного количества присуждаемых и отправляемых на обучение стипендиатов до 3 тысячи. Для качественной реализации этой цели при Министерстве образования и науки РК со 100% участием государства создается АО «Центр международных программ».

«В этот период в начале 2000-х годов реализация стипендии переходит на качественно новый уровень. Постановлением Правительства утверждаются новые правила отбора, в приоритете - подготовка кадров в системе здравоохранения, медицины, инженерно-технических кадров. Также в рамках программы «Болашак» была оказана существенная государственная поддержка разным категориям работников бюджетных социальных организаций, в том числе государственным служащим, медицинским работникам, сотрудникам инженерно-технического направления, сферы образования и науки, медиа, культуры и спорта. В период с 2008-2019 года включительно в рамках программы «Болашак» по семи категориям с определенными преференциями, государственной поддержкой обучились более 3 600 работников бюджетных социальных сфер. Им была предоставлена предварительная языковая подготовка до академического обучения и большинство из них, вернувшись в страну уже выпускниками программы, осуществляли трудовую деятельность и вносили свой вклад в развитие страны», - отметила Президент Центра международных программ.

Даже в период пандемии, охватившей весь мир, в условиях неопределенности, программа адаптировалась под новые реалии и вызовы, тренды развития образовательных услуг в мире.

6 мая 2020 года постановлением Правительства были утверждены новые правила отбора претендентов на международную стипендию «Болашак», которая выводит программу на качественный уровень, создает правовую основу для качественных изменений. С 2020 года основное требование к претендентам чуть изменилось: быть самостоятельно поступившими по востребованной специальности в вуз из списка рекомендуемых вузов.

«Этой мерой Администрация Президента имела цель выравнивания всех возможностей претендентов на этапе конкурсного отбора, то есть у всех равные права и возможности», - отметила Айнур Карбозова.

Одной из важных изменений Президент Центра международных программ назвала полную автоматизацию в условиях пандемии.

«В прошлом году также Администрацией Президента в рамках нового отбора была поставлена задача автоматизации, приема и отбора по образцу в Президентский кадровый резерв. Поэтому с 2020 года все претенденты на стипендию, соответствуя требованиям, сдают документы только через портал Электронного правительства, проходят всего три сокращенных тура отбора по новым правилам по сравнению с долгими шестью турами отбора. А два этапа отбора из трех проходят в режиме онлайн. Претендент, получивший подтверждение в соответствии с требованиями документов, получает уникальный идентификационный код. С этим кодом он получает доступ к личному кабинету в специальном портале отбора и проходит в режиме онлайн два тура: комплексное тестирование и собеседование с членами независимой экспертной комиссии», - пояснила Айнур Карбозова.

При этом важно отметить, что в ходе обеспечения автоматизации также были соблюдены все меры безопасности, открытости, объективности и принятия коллегиального решения независимыми экспертами.

Комплексное тестирование и ход собеседования полностью аудио-видео фиксируются. Это сделано для того чтобы обеспечить открытость и прозрачность туров отбора. Если претендент сомневается в результатах и считает несправедливым, может обратиться в Центр международных программ и получить аудио-видео фиксацию туров отбора. Более того, комплексное тестирование сопровождается системой прокторинга для обеспечения академической честности и ход собеседования.

«Во-первых, на всех турах отбора претендент участвует не с персонализированными данными, а с присвоенным уникальным идентификационным кодом. И в ходе собеседования претендент предстает перед членами независимой экспертной комиссии, которой тоже присвоены порядковые номера. Ни члены комиссии, ни претенденты не могут персонализировать друг друга именем, фамилией, отчеством. Такая мера принята во избежание конфликта интересов для обеспечения объективности, открытости, справедливости принимаемого членами независимой экспертной комиссии решения в отношении того или иного претендента», - отметила Айнур Карбозова.

Среди важных мер Президент Центра международных программ также отметила повышение требований к претендентам по знанию государственного языка.

С 2020 года по новым правилам отбора в пакете требуемых документов наряду с письмом-приглашением необходимо иметь сертификат знания государственного языка с уровнем не менее В1. Этот показатель соответствует как минимум 105 правильным ответам из 150 вопросов в тесте.

«Важными изменениями также хотела бы отметить два пререквизита. Любой потенциально готовящийся стипендиат должен начать изучать все нормативно-правовые документы, регулирующие реализацию стипендии. Два важных пререквизита – это ежегодно формируемый Министерством образования и науки перечень приоритетных специальностей. Они формируются уже с учетом среднесрочного прогноза реальных потребностей на рынке труда уполномоченного органа, то есть Министерства труда и социальной защиты», - пояснила она.

Второй важный пререквизит – список вузов. В этом году впервые список вузов утвержден на три года. Этот список на 2021-2023 года состоит из 207 вузов в 27 странах мира и два критерия, которыми Министерство образования и науки руководствовалось при включении всех этих вузов в список «Болашак». Первый важный критерий - вхождение всех вузов в ТОП-250 трех ведущих академических рейтингов, таких как QS, Times Higher Education, Academic Ranking of the World Universities.

Второй важный критерий – лидерские позиции данных вузов в подготовке специалистов по направлениям, вошедшим в перечень приоритетных специальностей. Его качественно отличает то, что в этом году он состоит из 7 приоритетных направлений, которые отвечают всем вызовам в условиях продолжающейся пандемии. Это такие как, инновация и новые технологии, индустриальный инжиниринг, конечно же, стоящие столпом второй год подряд в перечне специальностей программы «Болашак»: направления образования и здравоохранения.

По этим двум направлениям профильное Министерство здравоохранения приватизирует подготовку в рамках программы «Болашак» по таким специальностям, как вирусология, иммунология, реабилитология, инфекционные заболевания, все виды хирургии.

Министерство образования приоритезирует такие специальности как инклюзивное образование, методология дистанционного образования, стратегический менеджмент управления высшими учебными заведениями, педагогика, психология. Также в перечень приоритетных специальностей 2021 года вошли естественные социальные науки и новое направление, объединяющее специальности в сфере искусства и творчества – креативная индустрия.

«Это седьмое направление, которое вошло в рамках Года креативных индустрий, объявленного Генеральной Ассамблеи ООН и в результате приоритизации данного направления. Главой государства была поставлена задача по ее развитию.

Для реализации этого поручения создан проектный офис при канцелярии Премьер-Министра, который также возглавил выпускник программы «Болашак». Это направление отражено в числе приоритетных в рамках программы «Болашак», которое включает такие специальности, как арт-менеджмент, продюсирование, музыкальное и вокальное дело, театральное искусство, режиссура. Как вы видите, все изменения отвечают вызовам в условиях неопределенности, чтобы сделать международную стипендию «Болашак» максимально доступной для всех казахстанцев, а отбор и прием открытым, тем самым повысив уровень доверия казахстанцев к международной стипендии «Болашак». Второй год подряд в условиях пандемии большую мобилизационную работу проводим совместно с Ассоциацией выпускников программы «Болашак», именно с выпускниками программы», - пояснила Президент Центра международных программ.

В ходе беседы Айнур Карбозова подвела итоги проделанной работы за 28 лет: каких успехов добился наиуспешнейший стартап – национальный проект Независимого Казахстана.

«В целом за 28 лет реализации стипендии 14465 казахстанцев, включая меня, получили возможность обучиться в самых ведущих вузах мира, вернуться в страну и использовать знания и опыт во благо нашей родины. Количество выпускников программы составляет 11 399. С прошлого года, как в Казахстане так и во всем мире было объявлено ЧС, в обществе участились вопросы об эффективности программы, насколько возвратные вложенные средства, где выпускники, кто участвовал в разработке вакцины. Чтобы ответить на эти критические вопросы, в разные периоды постоянно периодически проводятся исследования на предмет эффективности программы, вклада выпускников. Такие исследования проводились в 2013, 2015 и 2017 годах», - рассказала Айнур Карбозова.

В условиях продолжающейся пандемии для предметного ответа на все часто задающиеся в обществе вопросы, Центр международных программ в ноябре прошлого года провел исследование, от которого ожидалось генерирование первичных результатов, получение ответа на вопрос эффективности, вклада каждого отдельно взятого выпускника в продвижение ключевых секторов экономики.

«Если анализировать только самые важные направления, которые были на передовой в борьбе с коронавирусом - здравоохранение, образование и все, что связано с цифровизацией, автоматизацией, то в пуле 11399 выпускников программы 7-8%, чуть меньше 800 выпускников – специалисты, обученные по направлению медицины. Из этих чуть более 800 выпускников 545 – это наши казахстанские врачи. Если объектом изучения брать один календарный год, 545 казахстанских врачей из числа болашакеров, сделали 213 тысяч разного уровня сложности операций. То есть, 545 выпускников программы спасли жизнь 213 тысяч казахстанцев», - подчеркнула Айнур Карбозова.

Второе приоритетное направление в условиях пандемии – образование. В сфере образования обучились более тысячи выпускников программы. Из них на момент проведения исследования 842 болашакеров являются учителями школ, преподавателями высших учебных заведений. 842 выпускника программы, преподающие на разных уровнях институтов, школ, обучили 145 тысяч школьников и студентов вузов в один календарный год. Среди 11329 выпускников – 150 выпускников имеют ученое звание профессора. В год они опубликовали более тысячи научных статей, публикаций, исследований в ведущих научных изданиях мира, тем самым показали научный потенциал нашей страны.

«В этих более 11 тысяч выпускниках более 50% - это выпускники, достигшие выше среднего и высшего уровня руководящих позиций. Более половины выпускников уже являются руководителями, которые принимают важное решение, косвенно или прямо влияющие на жизнь казахстанцев. 10%, чуть более одной тысячи выпускников руководят своими предприятиями. Они активно участвуют в продвижении малого и среднего бизнеса. В целом эти количественные и качественные примеры, даже если применить простую арифметику, наглядно показывают, что вложенные средства возвращаются и участие выпускников практически во всех национальных, республиканских проектах показывают, какую инструментальную важность имеют выпускники программы в обеспечении успеха того или иного национального масштаба проекта», - пояснила спикер.

По словам Айнур Карбозовой, этот пул 11329 выпускников программы за 28 лет реализации определяет их как эффективных агентов изменений во всех ключевых секторах экономики нашей страны.