Большой вечер профессионального бокса пройдет в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 28 марта в городе Алматы состоится вечер профессионального бокса Nauryz Fight Night, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вечер пройдет на Halyk Arena с участием таких казахстанских боксеров, как чемпион WBO Inter-Continental в полусреднем весе Жанкош Тураров (24-0, 17КО), чемпион Азии-2019 и бронзовый призер чемпионата мира Турсынбай Кулахмет, Абай Толеш (5-0, 3КО), тяжеловес Али Балоев (9-0, 7КО), Абылхайыр Шегалиев (8-0, 4КО), Рай Сейтжанов (2-0), Нурдос Толебай (2-0, 1KO).
Также в вечере ожидается участие Олимпийского чемпиона 2016 года в Рио, узбека Фазлиддина Гайбназарова (8-1, 5KO), пакистанца Мухаммада Васима (10-1, 7 КО), а также другого узбекистанца Хуршида Тожибаева (4-0, 2КО). Полный состав пар определится позднее.
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