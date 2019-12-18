Большой снос ветхого жилья планируют в следующем году в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов назвал слабой работу строительных компаний, несмотря на довольно высокие показатели по итогам 11 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона считает, что работать нужно каждый день, наращивать темпы. Тем более что нынешняя декабрьская погода позволяет.

«Строители у нас работают слабо. Четыре дня выходных было, погода стоит хорошая, можно работать. Деньги готовы оплачивать. Проехал по стройкам вчера специально – никого нет. Ладно, летом – дача, огород. Сейчас что делать – на диване лежать, вместо того чтобы зарабатывать деньги?» - возмущен К.Аксакалов.

В следующем году у региона большие строительные планы. По словам акима области, готовить стройплощадки нужно уже зимой, чтобы в сезон не терять времени.

«В следующем году у нас намечен большой снос частного ветхого жилья. Людям, жилье которых будет изыматься, мы должны предоставлять квартиры в новостройках. Не покупать на вторичном рынке, не создавать там ажиотаж и спекулятивно поднимать цены. Нужно было найти частников, которые построят жилье. У нас есть деньги на выкуп этих квартир. К сожалению, эта работа идет слабо. Теряем время. У нас сейчас нет ни одного готового дома, куда можно переселить людей», - считает К.Аксакалов.

В целом по строительству рост по итогам 11 месяцев составил 2,2%. Ниже, чем по стране. По информации руководителя управления экономики Арсена Казбекова, снижение объемов допустили в районах М. Жумабаева, Мамлютском, Тимирязевском.

В жилищном же строительстве цифры весомее. Жилья в этом году ввели на 23% больше, чем в прошлом году – почти 154 квадратных метра. Если до конца года сдадут еще 81 тысячу «квадратов», то в целом рост по отрасли строительства достигнет 7%.

«Несмотря на масштабное строительство в период подготовки к Форуму межрегионального сотрудничества в 2018 году, нам удалось сохранить объем строительных работ. Как показывает опыт регионов, где проходили крупные мероприятия, после их завершения объем строительных работ падал. Нам удалось темпы удержать», - подчеркнул К. Аксакалов.

Фото иллюстративное: cdn.otr-online.ru