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Большой потенциал развития ювелирной промышленности отметили в МИИР РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Октября 2021, 12:15
Большой потенциал развития ювелирной промышленности отметили в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане есть большой потенциал развития ювелирной промышленности. Об этом заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Адильбек Сарсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране есть большой потенциал развития ювелирной промышленности. Есть определенный потенциал развития углехимии. Путем переработки каменного угля можно получить более 300 различных продуктов, стоимость которых в 20-25 раз выше стоимости самого угля, а побочные продукты, получаемые на коксохимических заводах, превосходят стоимость самого кокса», - сказал Адильбек Сарсембаев, выступая на 11-м горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy.

Он подчеркнул, что за годы индустриализации в период с 2010-2019 годы сформирован каркас для развития обрабатывающей промышленности.

Появились новые точки роста в результате реализации 1250 проектов на сумму 7,9 трлн тенге и привлечения 22 инвесторов из списка Global-2000/ТНК. Создана эффективная базовая индустрия посредством модернизации 35 предприятий, появления новых направлений экономики и новых товаров с высоким экспортным и инновационным потенциалом. Сформирован благоприятный климат для развития предпринимательства в секторах обрабатывающей промышленности, включающий такие меры государственной поддержки, как льготное и лизинговое финансирование, долевое финансирование, экспертно-технологическое сопровождение проектов.

«Кроме того, созданы условия для развития специализированных факторов, в том числе инновационный кластер Назарбаев университета, центры развития технологий инновационного кластера «Парк Инновационных Технологий», 6 территориальных кластеров, 13 специальных экономических зон», - заключил спикер.

Напомним, в Нур-Султане проходит 11-й горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy. Конгресс АММ стал эффективной площадкой, где встречаются профессионалы отрасли, достигаются договоренности, заключаются соглашения и контракты. Участие в мероприятии зарубежных специалистов способствует обмену опытом, лучшими практиками и выработке новых решений.


Астана   Промышленность   МИИР РК   Геология  
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