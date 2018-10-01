Большой пласт работы предстоит в развитии здравоохранения - ректор о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большой пласт работы предстоит в развитии человеческого капитала, в сфере образования и здравоохранения, считает ректор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин, делясь мнением по поводу Послания Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своей речи Глава государства подчеркнул вопросы качества и доступности медицинской помощи для каждой казахстанской семьи. Согласно его поручению, эти вопросы получат приоритет в государстве в ближайшие годы. В высшем образовании, как подчеркивается, будут повышены требования к качеству подготовки в учебных заведениях. «Наступило время усиления ответственности», - сказал Глава государства. Как известно, наша ведущая кузница медицинских кадров за 87 лет своей истории подготовила более 80 тысяч специалистов медицины и фармации - каждого третьего врача Казахстана. В этом году университет принял на обучение 1 667 студента, из них по государственным грантам - 1 009, а на договорной основе - 658. В университете учатся студенты из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, в этом году впервые вузу выделено 512 грантов на специальность «Технология фармацевтического производства». В 2018 году студентами старейшего вуза страны стали представители России, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Иордании, Индии, США, Ирана и Турции», - сказал Талгат Нургожин.

Ректор отметил, что их выпускники конкурентоспособны на мировом рынке труда.

«Сегодня целые страны все больше и больше конкурируют на ниве знаний. Оглядываясь назад, мы видим, что благополучие стран исторически строилось на сочетании природных, финансовых и трудовых ресурсов. Заглядывая вперед, очевидно, что эти факторы уже ничего не значат. Решающим фактором стал сам человек и его знания. Именно эту мысль и внушает нам Глава государства. Сегодня мы все чаще и чаще сталкиваемся с ситуациями, требующими от нас больше знаний для квалифицированной работы, а, в конечном счете, и для выживания. Знание нельзя спрятать за высокой стеной, нельзя изолировать. Оно везде - в телефонных проводах, в воздухе, в пространстве интернета, оно окутывает человечество, как атмосфера. В соответствии с духом времени, мы постоянно повышаем требования к качеству образования», - отметил он.

Университет подписал меморандум об участии в «Лиге академической требовательности» с 28 ВУЗами, а также получил грант от National Institute of Health (NIH) (США) на сумму 93,25 миллиона тенге по проекту «Создание потенциала для изучения когнитивных функций и факторов риска в Казахстане».

«Мы планируем начать подготовку специалистов в области спортивной медицины, биоинформатиков и фармацевтических косметологов. Сейчас вуз проходит фазу трансформации, итогом которой станет его преобразование в некоммерческое акционерное общество, что расширит свободу действий по развитию и превращение в интегрированный вуз - к КазНМУ присоединятся пять НИИ. Это позволит увеличить возможности для клинической практики студентов. Как отметил Глава государства, главный критерий оценки успешности вуза - это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу. В этой связи, мы делаем акцент на повышении объема именно практических занятий, в том числе у постели больного. Наши врачи должны получать навыки клинической практики», - добавил ректор.

В КазНМУ обучаются 8 867 студентов. Университет, также развивает свои клинические базы и налаживает сотрудничество с медицинскими учреждениями Алматы.

«Качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. Мы активно работаем над повышением уровня оказания помощи населению, профессиональный уровень наших врачей неизменно высоко оценивается зарубежными коллегами. К примеру, в университетской клинике Аксай ежегодно проходят лечение более 5 000 детей со всех регионов страны, здесь выполняются сложнейшие операции, хирурги нашей клиники являются одними из лучших в Казахстане», - заключил он.

Также руководством ВУЗа принимаются меры по повышению эффективности образования. В этой связи, в университете сокращен срок обучения на один год и ведется переход на шестилетнее обучение. По мнению ректора, их главная миссия - максимально поднять статус врача и его стартовые возможности.

Напомним, 5 октября 2018 года Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана с Посланием.