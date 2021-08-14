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Большой парк появится вокруг новой мечети в Нур-Султане

14 Августа 2021 16:16
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Большой парк появится вокруг новой мечети в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане вокруг строящейся мечети, которая должна стать самой большой в Казахстане и Центральной Азии, разобьют парк. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

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«Вокруг новой мечети будет большой парк. Сейчас ведутся работы по благоустройству данной территории. Новое общественное пространство станет еще одной точкой притяжения для горожан и гостей города, комфортным местом для времяпровождения на открытом воздухе. Парк будет расположен в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейн Бен Талала. На центральной аллее парка будет фонтан протяженностью 300 метров с малыми архитектурными формами, разного рода теневыми навесами. Из года в год данную территорию будем озеленять - очень важно создавать в городе своего рода «зелёные островки». Также со своей стороны проводим работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций», - написал в Instagram Алтай Кульгинов.

Аким также отметил, что строящаяся мечеть будет самой большой в республике и Центральной Азии.

«Высота главного купола составит почти 90 метров, а минареты будут возвышаться на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 30 тыс. человек. Строительство мечети ведётся за счёт спонсорских средств по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева», - дополнил А. Кульгинов.

Напомним, 18 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заложил камень на месте строительства главной мечети Астаны. Тогда сообщалось, что знаковый объект будет расположен в новой парковой зоне рядом с ЭКСПО-городком, которая по размеру будет больше чем Ботанический сад.

17 апреля 2021 года аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о строительстве мечети на 30 тысяч человек, которая станет точкой притяжения для туристов.


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#Нур-Султан   #Религия   #Экология   #Строительство  
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