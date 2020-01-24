Большой блок вопросов решается в сфере соцподдержки и улучшения качества жизни - Жанар Тулиндинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Тулиндинова прокомментировала прошедшее расширенное заседание Правительства с участием Главы государства, передает МИА «Казинформ».

«Отчеты Премьер-Министра и членов Правительства, представленные на расширенном заседании с участием Главы государства, продемонстрировали последовательную реализацию поручений Президента.

Напомним, что поручения Главы государства Правительству на предыдущем расширенном заседании 15 июля 2019 года состояли из девяти блоков: индустриализация и обрабатывающая промышленность, развитие АПК и предпринимательства, улучшение качества жизни населения, укрепление системы образования и здравоохранения и т.д.

В выступлении Премьер-Министра было отмечено, что более 80% роста экономики было обеспечено за счёт несырьевых отраслей: обрабатывающего сектора, транспорта, торговли. Рост в отрасли автомобилестроения составил 62,5%, производства машин и оборудования - 22,2%, легкой промышленности – 13,5%, фармацевтики – 12,2%. Таким образом, Правительству удается реализовывать потенциал «экономики простых вещей» и производства потребительских товаров, на чем сделал акцент Президент.

Успехи наблюдаются в сфере АПК, где темпы роста в размере 6% выше, чем в среднем по экономике. Решается вопрос эффективного землепользования, привлекаются инвестиции в перерабатывающие производства. В своем отчете Премьер-Министр Аскар Мамин отметил, что в ближайшие пять лет инвестиции в отечественный аграрный сектор составят 4,4 трлн тенге. На эти средства будет реализовано 387 проектов, причем 94 из них уже в нынешнем году.

Глава государства обратил внимание на низкую долю переработки в общем объёме экспорта АПК – она составляет всего 33%. Президент подчеркнул, что аграрный сектор должен стать приоритетом в работе Правительства и акимов.

Большой блок вопросов решается в сфере социальной поддержки и улучшения качества жизни населения. По словам вице-премьера Правительства Бердибека Сапарбаев, на 30% увеличены зарплаты сотрудникам соцсферы, культуры, спорта, архива, искусств; пенсионные выплаты выросли на 20%. 500 тысяч гражданам списали долги, также была списана пеня более 1 млн гражданам. 200 тысячам семей выплачена адресная социальная помощь. Начиная с января 2020 года, будет выдаваться социальный гарантированный пакет детям из малообеспеченных семей.

Благодаря господдержке 136 тысяч семей поправили свое материальное положение, а 150 тысяч создали фермерские хозяйства.

Удалось также снизить формализм в реализации программ занятости, чему способствовало внедрение Дорожной карты рабочих мест, а также нормы, согласно которой профобучение будет осуществляться исключительно по рекомендации работодателей. В настоящее время Правительство готовит прогноз рынка труда до 2025 года.

Глава государства подчеркнул необходимость изменения принципов работы госаппарата, отметив, что реформы требуют большей решительности. Речь идет о проведении глубоких, кардинальных реформ. Президент обозначил это как новый экономический курс.

Одновременно с этим присутствует потребность в усилении контроля за реализуемыми Правительством реформами. В настоящий момент сложилась ситуация, при которой Правительство разрабатывает, реализует и само же оценивает их результаты. Для того, чтобы отделить функцию контроля от исполнителя реформ Глава государства поручил создать центр анализа и мониторинга реформ на базе Администрации Президента. В перспективе этот институт может быть преобразован в Агентство по реформам при Президенте», - сказала Жанар Тулиндинова.