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Большинство приходящих сенаторов будут новыми лицами - спикер Сената

12 Января 2023, 12:17
Большинство приходящих сенаторов будут новыми лицами - спикер Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Маулен Ашимбаев проинформировал о процессе избрания депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнил Маулен Ашимбаев, будут избраны 20 сенаторов.

«64 кандидата зарегистрированы. Из них только четверо – действующие сенаторы и они являются представителями тех регионов, которые были созданы в прошлом году. Соответственно, мы видим, что из действующих сенаторов максимум могут быть избраны три-четыре, если их поддержат депутаты маслихатов», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената.

Он также отметил, какое решение будет принято – будет зависеть от депутатов маслихатов.

«Большинство приходящих сенаторов будут новыми людьми, новыми лицами, на которых есть запрос у нашего общества», - добавил Маулен Ашимбаев.

Проведение очередных выборов депутатов Сената Парламента РК назначено в Казахстане на 14 января 2023 года.

В Центральной избирательной комиссии сообщали, что в период с 29 ноября по 14 декабря текущего года по республике было выдвинуто 130 кандидатов в депутаты Сената Парламента.

Депутатом Сената Парламента могут стать граждане РК, проживающие в стране последние 10 лет. Среди требований также возраст более 30 лет, высшее образование, стаж работы не менее пяти лет и постоянное проживание на территории соответствующего региона не менее трех лет. При регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК избирательные комиссии Казахстана будут проверять наличие ряда документов. Избирательный взнос для кандидатов в депутаты Сената Парламента РК составит 900 тысяч тенге.


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