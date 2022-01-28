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Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства

28 Января 2022 16:20
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Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Государство реализует ряд важных проектов в сфере занятости, образования и обучения молодежи. Однако, как показывают результаты соцопросов, большинство молодежи просто-напросто ничего не знает о них. Такую ситуацию нужно решительно менять», - обратился Касым-Жомарт Токаев во время съезда партии «Nur Otan».

Ранее Глава государства высказался о работе молодежного крыла «Jas Otan». Как отметил Президент, «Jas Otan» обладает большими возможностями для реальной работы.

Отметим, что в молодежном крыле партии «Nur Otan» по всей стране состоят более 100 тысяч членов.

Напомним, сегодня решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

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#Президент Казахстана   #Образование   #Нур Отан   #Общество   #Молодежь   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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