Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство реализует ряд важных проектов в сфере занятости, образования и обучения молодежи. Однако, как показывают результаты соцопросов, большинство молодежи просто-напросто ничего не знает о них. Такую ситуацию нужно решительно менять», - обратился Касым-Жомарт Токаев во время съезда партии «Nur Otan».

Ранее Глава государства высказался о работе молодежного крыла «Jas Otan». Как отметил Президент, «Jas Otan» обладает большими возможностями для реальной работы.

Отметим, что в молодежном крыле партии «Nur Otan» по всей стране состоят более 100 тысяч членов.

Напомним, сегодня решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».