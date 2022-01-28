Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Государство реализует ряд важных проектов в сфере занятости, образования и обучения молодежи. Однако, как показывают результаты соцопросов, большинство молодежи просто-напросто ничего не знает о них. Такую ситуацию нужно решительно менять», - обратился Касым-Жомарт Токаев во время съезда партии «Nur Otan».
Ранее Глава государства высказался о работе молодежного крыла «Jas Otan». Как отметил Президент, «Jas Otan» обладает большими возможностями для реальной работы.
Отметим, что в молодежном крыле партии «Nur Otan» по всей стране состоят более 100 тысяч членов.
Напомним, сегодня решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».
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