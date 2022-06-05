Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Большинство из голосующих казахстанцев в Бельгии – молодежь

Автор:  
Арнур Рахимбеков
5 Июня 2022, 22:16
Большинство из голосующих казахстанцев в Бельгии – молодежь

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Брюсселе продолжает работу избирательный участок №241, организованный при посольстве Казахстана в Королевстве Бельгия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок открылся в 07 часов по времени Брюсселя.

Несмотря на дождливую погоду, в столице Бельгии активно голосуют граждане РК. Среди них - казахстанские дипломаты и члены их семей, аккредитованные при европейских институтах журналисты, представители творческой интеллигенции, научного сообщества, бизнеса и студенческой молодежи.

На участке наблюдается много молодых людей, которые в большинстве являются казахстанскими студентами и магистрантами.

Для некоторых юношей и девушек референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК - это первые выборы в жизни.

«Я исполнил гражданский долг. Для самого меня является большой честью сделать свой первый самостоятельный гражданский выбор. Надеюсь, что мой голос сыграет роль в становлении и развитии независимого Казахстана», - сказал Динмухамед Кушумбаев, член семьи сотрудников посольства РК.

Согласно законодательству о выборах, в Брюсселе голосование будет проходить до 20:00 местного времени (00 часов 06 июня времени казахстанской столицы).


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Бельгия   Конституция   Общество   Молодежь   Реформы Токаева   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции