Большинство из голосующих казахстанцев в Бельгии – молодежь

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Брюсселе продолжает работу избирательный участок №241, организованный при посольстве Казахстана в Королевстве Бельгия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок открылся в 07 часов по времени Брюсселя.

Несмотря на дождливую погоду, в столице Бельгии активно голосуют граждане РК. Среди них - казахстанские дипломаты и члены их семей, аккредитованные при европейских институтах журналисты, представители творческой интеллигенции, научного сообщества, бизнеса и студенческой молодежи.

На участке наблюдается много молодых людей, которые в большинстве являются казахстанскими студентами и магистрантами.

Для некоторых юношей и девушек референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК - это первые выборы в жизни.

«Я исполнил гражданский долг. Для самого меня является большой честью сделать свой первый самостоятельный гражданский выбор. Надеюсь, что мой голос сыграет роль в становлении и развитии независимого Казахстана», - сказал Динмухамед Кушумбаев, член семьи сотрудников посольства РК.