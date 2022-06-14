14 Июня 2022 20:19

Большинство алматинцев питаются неправильно - исследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Неправильное питание является одним из факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, а это приводит к преждевременной смерти. Об этом сообщили эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска неинфекционных заболеваний для здоровья человека «Денсаулық» провела опрос по пищевым привычкам среди алматинцев. Исследование проходило на базе городской поликлиники №5, к которой прикреплены более 57 тыс. жителей Алмалинского, Жетысуского и Турксибского районов. Участники были разделены на пять возрастных групп: 18-25, 26-39, 40-49, 50-63 лет, 63 и старше.

Исследование показало, что более половины респондентов во всех возрастных группах регулярно употребляют макаронные изделия, рис и картофель. Фастфуд употребляют почти 70% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, реже всего, до 6% - возрастная группа 63 года и старше.

Наибольшее потребление продуктов с высоким содержанием сахара - это сладкая выпечка, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки, соки, нектары, приходится на группу 18-25 лет. По мере увеличения возраста наблюдается уменьшение потребления этих продуктов.

Во всех возрастных группах было отмечено высокое потребление сладкого чая и кофе - до 90% респондентов в каждой группе. В среднем, все респонденты выпивают 2,5 чашки чая/кофе на человека в день с 1,6 ложками сахара. Следовательно, с чаем и кофе потребляется в среднем около 20 гр. сахара на человека в день, учитывая, что вес одной ложки сахара составляет в среднем 5 гр. Такое количество сахара обеспечивает 40% от всей суточной нормы потребления сахара во всех возрастных группах.

Главный научный сотрудник Казахской академии питания, доктор медицинских наук, профессор Шамиль Тажибаев заявил, что несбалансированное питание и чрезмерное потребление быстрых углеводов, таких как макаронные изделия, рис, картофель, являются одной из главных причин увеличения массы тела и ожирения, что в свою очередь способствует развитию неинфекционных заболеваний.

По его словам, в Казахстане более 80-85% случаев смерти приходится на неинфекционные заболевания - это атеросклероз, инфаркт, гипертония, диабет, рак, хронические болезни легких. Эти болезни вызывают преждевременную смерть.

«Эти болезни развиваются из-за нарушения или недостатка питания. Сейчас у нас основная проблема - это избыточное потребление быстрых углеводов, наряду с высоким содержанием калорий, соли, насыщенных и трансжирных кислот, низким уровнем клетчатки, ряда микронутриентов и омега-3 жирных кислот в рационе питания. Что такое быстрые углеводы? Это все сладости, крахмалы, которые содержатся в белом хлебе, полированном рисе, картофеле, макаронах. Они быстро всасываются, перевариваются и вызывают повышение содержание сахара в крови. То есть, быстрые углеводы имеют высокий гликемический индекс. Поэтому сейчас рекомендуется употреблять меньше быстрых углеводов», - сказал он.

Согласно исследованию, у людей старше 50 лет наблюдается увеличение роста неинфекционных заболеваний. Чаще всего это артериальная гипертензия, которой страдают 25% респондентов в группе от 50 до 63 лет и 38% в группе 63+. В возрастных группах старше 50 лет высок процент хронической сердечной недостаточности. Процент больных сахарным диабетом варьируется от 2% в группе 26-39 лет до 6% в группе старше 63 лет.

Глава Национальной ассоциации «Денсаулық» Бахыт Туменова отметила, что ВОЗ рекомендует сократить потребление свободных сахаров до менее 10% от суточной калорийности рациона, что является частью системы здорового питания. Кроме того, сокращение их потребления до менее 5% обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья.

«Результаты исследования показывают, что в Казахстане складывается тревожная ситуация, связанная с традиционной культурой чаепития, ведь по сложившейся традиции, в Казахстане чай пьют сладким: с сахаром, либо с выпечкой (сладкой/несладкой). И это характерно для более чем 90% жителей города Алматы разного возраста. Не стоит забывать, что основной проблемой мирового масштаба является также избыточное потребление сахаров из быстрых углеводов – риса, картофеля и макарон» - добавила она.