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Большие запасы лития хранят недра Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Октября 2022, 10:35
Большие запасы лития хранят недра Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Наши недра, по разным оценкам, хранят в себе от 50 до 100 тысяч тонн лития. Это большие запасы. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Глава государства отметил, что требуются серьезные инвестиции в разведку и разработку месторождений лития, проэтому геологической службе следует активизировать работу в этом направлении.

«Регион имеет хорошую динамику роста промышленного сектора. С начала года введены в строй 23 объекта. Особо выделю модернизацию и запуск простаивающего несколько лет завода по производству высокомарочного кремния «Kazsilicon» и строительство завода по прямому восстановлению железа «Электромарганец», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Оба предприятия, по его словам, важны для нашей страны. Они должны стать площадкой для развития и распространения передовых технологий в сфере металлургии. Кроме того, в области сформирован инвестиционный портфель до 2026 года, включающий 162 проекта с созданием свыше 7 тысяч рабочих мест.


Президент Казахстана   Промышленность   Жетысуская область  
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