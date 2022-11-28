Большие планы касательно присутствия российского капитала в нашей стране – Президент

28 Ноября 2022, 17:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о больших планах по поводу присутствия российского капитала в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я полагаю, есть очень солидные основы для того, чтобы двигаться дальше. Объем торговли между нашими странами, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, достиг 24 млрд долларов. Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Я, как Глава государства, и мое Правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимной выгоды», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время казахстанско-российских переговоров.

По мнению Президента, обе страны должны быть удовлетворены развитием двусторонних отношений.

«Думаю, нет смысла перечислять сейчас все отрасли, которые в нашем сотрудничестве – практически все, что есть в международном сотрудничестве, все это находит свое отражение и присутствует в наших двусторонних взаимоотношениях. Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество между нашими странами, но в то же время нужно смотреть вперед, и с этой целью я приехал сюда», – заключил К. Токаев.