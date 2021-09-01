Больше всего школьников по республике в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В новом учебном году в регионе почти 50 тысяч детей впервые переступили порог школы. По республике наибольшее число учащихся приходится на Туркестанскую область, передает МИА «Казинформ».

В новом учебном году в области открылись 15 новых школ. В целом до конца года планируется завершить строительство 44 учебных заведений. Это самый большой показатель в стране.

В Туркестане впервые распахнула свои двери новая школа-лицей №28 по подготовке учащихся олимпийского резерва по естественно-математическому направлению. Аким области Умирзак Шукеев принял участие в открытии учебного заведения и поздравил туркестанцев с Днем знаний. Новая школа - лицей рассчитана на 900 мест и находится в административно – деловом центре областного центра.

«Будущее нашей страны в руках образованной молодежи. Надеюсь, что переступив порог этой новой школы, вы оправдаете все самые лучшие ожидания, будьте патриотами нашей страны, новых светлых горизонтов. Поздравляю всех с праздником, отличных знаний и плодотворной работы», - отметил глава региона.

Наряду с этим, в административно-деловом центре Туркестана построено более 80 многоэтажных жилых домов. До конца года здесь отметят свое новоселье более 5 тысяч семей. В новый район областного центра переселяются тысячи семей из разных регионов страны, таких как Алматы, Астана, Шымкент. Их количество увеличивается с каждым днем.

Новый учебный объект оснащен самым современным оборудованием и инвентарем. В просторных кабинетах школьников будут обучать квалифицированные учителя. В этом году в Туркестанской области в 927 дневных организациях среднего образования в традиционном формате обучается более 500 тысяч учащихся. Во всех учебных заведениях особое внимание уделено соблюдению санитарных норм и обеспечению необходимым дезинфекционным оборудованием.