+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 26 °С
USD 425.41 EUR 502.88
RUB 5.81 CNY 65.84
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Больше всего школьников по республике в Туркестанской области

1 Сентября 2021 15:38
Поделиться:
Больше всего школьников по республике в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В новом учебном году в регионе почти 50 тысяч детей впервые переступили порог школы. По республике наибольшее число учащихся приходится на Туркестанскую область, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля и гражданского общества - Аида Балаева
40 заведений устраивали тои в Алматы, несмотря на карантин Внести изменения в финансирование сельских колледжей просят депутаты Усиление патрульной полиции возле школ организовали по Карагандинской области

В новом учебном году в области открылись 15 новых школ. В целом до конца года планируется завершить строительство 44 учебных заведений. Это самый большой показатель в стране.

В Туркестане впервые распахнула свои двери новая школа-лицей №28 по подготовке учащихся олимпийского резерва по естественно-математическому направлению. Аким области Умирзак Шукеев принял участие в открытии учебного заведения и поздравил туркестанцев с Днем знаний. Новая школа - лицей рассчитана на 900 мест и находится в административно – деловом центре областного центра.

«Будущее нашей страны в руках образованной молодежи. Надеюсь, что переступив порог этой новой школы, вы оправдаете все самые лучшие ожидания, будьте патриотами нашей страны, новых светлых горизонтов. Поздравляю всех с праздником, отличных знаний и плодотворной работы», - отметил глава региона.

Наряду с этим, в административно-деловом центре Туркестана построено более 80 многоэтажных жилых домов. До конца года здесь отметят свое новоселье более 5 тысяч семей. В новый район областного центра переселяются тысячи семей из разных регионов страны, таких как Алматы, Астана, Шымкент. Их количество увеличивается с каждым днем.

Новый учебный объект оснащен самым современным оборудованием и инвентарем. В просторных кабинетах школьников будут обучать квалифицированные учителя. В этом году в Туркестанской области в 927 дневных организациях среднего образования в традиционном формате обучается более 500 тысяч учащихся. Во всех учебных заведениях особое внимание уделено соблюдению санитарных норм и обеспечению необходимым дезинфекционным оборудованием.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Образование   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля и гражданского общества - Аида Балаева
40 заведений устраивали тои в Алматы, несмотря на карантин
Внести изменения в финансирование сельских колледжей просят депутаты
Усиление патрульной полиции возле школ организовали по Карагандинской области
Популярное
1 Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
2 Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
3 Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
4 Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе и Нур-Султане
5 Дожди и заморозки обещают в сентябре синоптики СКО
6 Торговый дом «Тулпар» загорелся в Нур-Султане
Читайте также
Глава государства обозначил задачи на предстоящий период и дал ряд поручений
40 заведений устраивали тои в Алматы, несмотря на карантин
Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе и Нур-Султане
Дожди и заморозки обещают в сентябре синоптики СКО
Торговый дом «Тулпар» загорелся в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив