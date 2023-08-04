Больше всего преступлений в отношении детей регистрируют в Алматы и двух областях РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Криминогенная ситуация в подростковой среде осложнилась. Об этом сообщается в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Насилие над детьми, агрессия и жестокость сегодня достаточно широко представлены во многих сферах жизни ребенка. Последствия насилия ведут к совершению противоправных действий и к преступлениям, процент которых за последние годы растет. Криминогенная ситуация в подростковой среде осложнилась (2021 год – 1529, 2022 год – 1735, 6 месяцев 2023 года - 844), допущен значительный рост (13,4%) числа преступлений, совершенных несовершеннолетними», - сообщается в документе.

В то же время, показатель количества уголовных правонарушений в отношении детей остается стабильно высоким (2021 год – 2088, 2022 год – 2005, 6 месяцев 2023 года - 1261).

Рост уголовных правонарушений в отношении детей за 6 месяцев 2023 года в разрезе регионов отмечается в Алматы - на 34,2% (с 79 до 106), Шымкенте - на 25,9% (с 58 до 73), Астане - на 7,7% (с 65 до 70), Кызылординской области - на 104% (с 26 до 53), Мангистауской области - на 54,3% (с 35 до 54), Атырауской области- на 28% (с 50 до 64), Западно-Казахстанской области- на 19,6% (с 56 до 67), Актюбинской области- на 13% (с 54 до 61), Туркестанской области - на 3,6% (с 110 до 114), Костанайской области - на 2,6% (с 38 до 39).

Наибольшее количество зарегистрированных уголовных правонарушений в отношении детей отмечается в Алматинской (115), Туркестанской (114) областях и городе Алматы (106).